دبلوماسي أوكراني: مقعد روسيا في مجلس الأمن الدولي غير قانوني

زعم دبلوماسي أوكراني كبير أن روسيا تحايلت على قواعد الأمم المتحدة في التسعينيات، وأصبحت بشكل غير قانوني، عضوًا دائمًا في مجلس الأمن الدولي بعد سقوط الاتحاد السوفيتي.

وفي مقابلة، قال سيرجي كيسليتسا، الممثل الدائم لكييف في الأمم المتحدة، إنه يعتقد أن روسيا قد مُنحت بشكل غير لائق مكان الاتحاد السوفيتي في مجلس الأمن بعد حل الاتحاد، في العام 1991، حيث أعرب عن غضبه إزاء عدم معارضة أي دولة أخرى تلك النتيجة.

وأضاف: ”لم أرَ أي شخص صوت من حيث المبدأ لصالح عضوية روسيا في مجلس الأمن أو في الجمعية العامة للأمم المتحدة“، مكررًا القول إن ”روسيا منحت نفسها هذا اللقب بشكل غير قانوني“.

وتابع يقول: ”منذ 30 عامًا، كان هناك أشخاص يجلسون في القاعة حاملين بطاقة مكتوبًا عليها روسيا، ويقدمون أنفسهم كعضو في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والجميع من حولنا يتصرفون كما لو كان هذا طبيعيًا“.

وأنشئ مجلس الأمن وهو أحد الأجهزة الرئيسة الستة للأمم المتحدة، بعد الحرب العالمية الثانية، ويتألف من 15 عضوًا، 5 منهم دائمون: الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وفرنسا، والصين، وروسيا، كونها القوى العظمى التي انتصرت في الحرب العالمية الثانية، أو الدول التي خلفتها والمعترف بها قانونًا.

وكانت الصين في الأصل ممثلة في مجلس الأمن الدولي من قبل جمهورية الصين التي يحكمها القوميون، علمًا بأن الحزب الشيوعي الصيني بقيادة ماو تسي تونغ، سيطر على البر الرئيس للصين بعد الحرب العالمية الثانية، واعترفت الأمم المتحدة بجمهورية الصين الشعبية التي يرأسها الحزب الشيوعي الصيني كممثل شرعي للصين في العام 1971.

وحتى العام 1991، كان العضو الخامس في مجلس الأمن هو الاتحاد السوفيتي، وعندما تم حله في ذلك العام، وجرى الاعتراف بالاتحاد الروسي كدولة خلفته القانونية، فقد احتفظ بمكانه الدائم في مجلس الأمن.

وتمر العلاقات الروسية الأوروبية حاليًا بعثرات عدة نتيجة الحديث عن حشود ونية لغزو روسي للجارة أوكرانيا، وهو ما شكل جبهة أمريكية غربية موحدة ضد الروس لدعم أوكرانيا.

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، اليوم الخميس، إن على روسيا أن تختار بين الحل الدبلوماسي للأزمة الأوكرانية أو العقوبات الاقتصادية من الغرب، وزيادة الوجود العسكري لقوات الأطلسي في دول الحلف الشرقية.

وقال ينس ستولتنبرج: ”أمام روسيا خيار الحل الدبلوماسي، ونحن مستعدون للجلوس والتفاوض، ولكن إذا اختاروا المواجهة، فسيدفعون ثمنًا أغلى“.

وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في بروكسل: ”ستكون هناك عقوبات اقتصادية، وسيكون هناك وجود عسكري أكبر لحلف الأطلسي في دوله الشرقية وبريطانيا في الواقع جزء مهم من ذلك“.