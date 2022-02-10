واشنطن بوست: روسيا تستعد لحرب غير تقليدية في أوكرانيا وتثير مخاوف الغرب

قالت صحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية إن الغرب يخشى من أن تكون التدريبات العسكرية الروسية المشتركة مع بيلاروسيا مجرد غطاء لمهاجمة أوكرانيا، في ظل الخطط العسكرية التي تتضمنها تلك التدريبات، والتي تثير شكوك الغرب إزاء تصريحات الكرملين بأن روسيا لا تخطط لغزو كييف.

وأضافت الصحيفة في تقرير نشرته، اليوم الخميس: ”بدأت القوات الروسية، اليوم، تدريبات عسكرية تستمر لمدة 10 أيام مع بيلاروسيا، جارة أوكرانيا الصديقة لموسكو، في الوقت الذي يخشى فيه مسؤولون غربيون من أن تكون تلك التدريبات مجرد غطاء لغزو روسي جديد ضد كييف“.

ومضت تقول: ”غادر كبار القادة العسكريين الروس إلى بيلاروسيا لحضور المناورات، التي تتضمن آلاف الجنود وأنظمة عسكرية متطورة، من بينها نظام الدفاع الصاروخي الروسي أرض- جو، إس 400، وأنظمة الدفاع الجوي ”بانتسير“، وطائرات سوخوي 35 المقاتلة، وفي نفس الوقت فإن البوارج البحرية الروسية أبحرت تجاه البحر الأسود، لإجراء تدريبات، حيث أصبحت على مقربة من السواحل الجنوبية الأوكرانية“.

وتابعت بقولها: ”أشار مسؤولون في موسكو ومينسك إلى أن القوات الروسية ستنسحب بعد تلك التدريبات، ولكن مسؤولي الأمن الأمريكيين والأوروبيين يشككون بذلك، حيث تمثل تلك التدريبات العسكرية الأكبر على الإطلاق التي تقوم بها روسيا في بيلاروسيا“.

وأردفت قائلة: ”تشمل تلك التدريبات عمليات الكشف عن كمائن العبوات الناسفة، وتكتيكات المجموعات الصغيرة، فيما يبدو أنها استعداد لمعارك المدن، ولحرب غير تقليدية ضد الميليشيات والمتطوعين، كما أجرت القوات الروسية أيضًا تدريبات على تدمير مواقع القيادة بقاذفات صواريخ ”إسكندر“ الباليستية“.

وأشارت إلى أن الشكوك الغربية دفعت الدول الغربية على تكثيف وجودها العسكري في المنطقة، حتى في الوقت الذي تسعى فيه إلى حل دبلوماسي مع روسيا للأزمة الأوكرانية، حيث أكد تقييم عسكري واستخباراتي أمريكي قاتم أن الحرب قد تتسبب في انهيار الحكومة الأوكرانية في غضون أيام، وتقتل أو تصيب ما يصل إلى 50 ألف مدني، وتشريد ما يصل إلى 5 ملايين شخص.

وأردفت قائلة: ”وضعت بريطانيا، التي تلعب دورًا كبيرًا في محاولة حل الأزمة، 1000 جندي على أهبة الاستعداد، في حالة الغزو الروسي لأوكرانيا، والمتوقع أن يؤدي إلى أزمة إنسانية وأزمة لاجئين.

وفي نفس الوقت، قالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الأربعاء، إنها تستعد لخطط تقوم بها القوات الأمريكية للمساعدة في إجلاء الأمريكيين بمجرد عبورهم إلى بولندا في حالة وقوع هجوم روسي.