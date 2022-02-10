ضجة في إسرائيل إثر مطالبة أكبر منظمة يهودية في بريطانيا بطرد زعيم "الصهيونية الدينية"

تشهد الساحة السياسية الإسرائيلية ضجة كبيرة، على خلفية الهجوم الذي شنته إحدى أكبر المنظمات اليهودية في بريطانيا، ضد زعيم قائمة ”الصهيونية الدينية“، عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش، والذي يزور لندن، لعقد سلسلة من الاجتماعات مع رجال دين يهود ورؤساء الجالية اليهودية في العاصمة البريطانية.

ولم تواجه أروقة السياسة الإسرائيلية موقفا مماثلا يصدر عن منظمة بريطانية يهودية كبرى، تضم تحت لوائها جميع المنظمات اليهودية هناك، ما دفع صحيفة ”إسرائيل اليوم“، للقول إن ”الهجوم الذي تعرض له سموتريتش غير مسبوق“.

وتحمل المنظمة المشار إليها اسم ”مجلس نواب اليهود البريطانيين“، ويجري الحديث عن منظمة تعد الهيئة التمثيلية الرئيسة لليهود البريطانيين، وكانت قد تأسست منذ العام 1790 في العاصمة البريطانية.

آراء بغيضة

ونشرت المنظمة عبر حسابها على ”تويتر“، أمس الأربعاء، تغريدة شنت خلالها هجوما حادا ضد عضو الكنيست الإسرائيلي، جاء فيها: ”نعبر عن رفضنا للآراء البغيضة والأيديولوجيا الداعية للكراهية والتي يروج لها بتسلئيل سموتريتش“.

وأضافت عبر حسابها الرسمي: ”نطالب جميع المنتمين للجالية اليهودية في بريطانيا، بأن يرشدوه إلى الباب (يطردونه)، عد إلى الطائرة، بتسلئيل، ستذكر دائما كوصمة، أنت غير مرغوب فيك هنا“.

وفي المقابل، اضطر النائب الإسرائيلي، الذي تولى منصب وزير المواصلات إبان حكومة بنيامين نتنياهو، إلى توجيه رسالة تصالحية، وكتب عبر حسابه: ”يهود بريطانيا، أحبكم، أحبكم بلا استثناء“.

وتوالت ردود الفعل من جانب اليمين الإسرائيلي، الذي دعم زعيم قائمة ”الصهيونية الدينية“، فيما اتهمته شخصيات من اليسار بالتسبب في أزمة مع الجالية اليهودية البريطانية في ضوء مواقفه وتصريحاته المتطرفة في المجمل.

إنها عنصريتك

وكتب وزير الصحة نيتسان هوروفيتش، زعيم حزب ”ميرتس“ اليساري الائتلافي، عبر تويتر: ”سمعت إن بتسلئيل يشكو إن التقدميين سيطروا على الجالية اليهودية في بريطانيا، لا يا بتسلئيل، إنها عنصريتك، وحزبك الكهنوتي الذي تسبب في حالة من الامتعاض بين الجاليات اليهودية في بريطانيا، والتي تطلعت دوما إلى التسامح والمساواة والعادلة“.

وانضم وزير الشتات الإسرائيلي نحمان شاي، من حزب ”العمل“ اليساري، إلى موقف زميله بالحكومة هوروفيتش، وغرد قائلا: ”سموتريتش لا يملك ما يبحث عنه في بريطانيا، إن الجالية اليهودية هناك أبدت رأيها تجاهه من قبل، لا مكان للعنصرية في أي مكان، عد إلى الوطن“.

وكتب رئيس اللجنة التشريعية بالكنيست، النائب جلعاد كريف، من حزب ”العمل“ أيضا: ”أن ردة فعل الجالية اليهودية البريطانية تجاه سموتريتش لا تثير انفعالا معينا، لقد ردوا عليه باللغة التي يعرفها، هذا الرجل سافر إلى بريطانيا من أجل تعميق التوتر بين التيارات اليهودية المختلفة“.

وأعرب عن رضاه من موقف منظمة ”مجلس نواب اليهود البريطانيين“؛ لأنها ”بادلت الوقاحة الإسرائيلية بالأدب البريطاني المعهود“ على حد تعبيره.

نائب منتخب

وعلى خلاف المواقف التي بدرت عن اليسار، شن اليمين الإسرائيلي هجوما حادا ضد المنظمة اليهودية البريطانية، وكتب وزير الاتصالات يوعاز هيندل، من حزب ”أمل جديد“ اليميني الائتلافي، عبر تويتر: ”ليس هكذا يتم استقبال عضو بالكنيست الإسرائيلي، ذهب لعقد اجتماعات مع أعضاء الجاليات اليهودية، حتى ولو كان ثمة خلافات، هناك طرق أخرى للتعبير عنها“.

وأضاف عبر حسابه: ”من يرغب في التأثير على السياسة الإسرائيلية مكانه في إسرائيل“.

ونشر حزب ”الليكود“، بزعامة بنيامين نتنياهو، بيانا، جاء فيه: ”نرفض تماما التغريدة الفجة والمخزية التي نشرتها المنظمة الأم ليهود بريطانيا ضد عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش“.

وجاء في البيان أيضا: ”ما قالته المنظمة يعني أنها تستبعد جمهورا كبيرا من محبي إسرائيل وأرض إسرائيل ممن يكنون الولاء للنائب وللصهيونية الدينية“.

وأشار الحزب الذي يقود المعارضة: ”من الواضح أن هذه المنظمة لم تضع بالاعتبار أن نواب الكنيست المنتمين لما بعد الصهيونية (مصطلح يستخدم للإشارة إلى انحسار الأيديولوجية الصهيونية) من اليسار، لا يقرون بوجود إسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي، يا للعار“.

معاملة بالمثل

وأعرب ياعكوف حاغوئيل، رئيس الاتحاد الصهيوني العالمي، والذي يعد عمليا رئيسا للوكالة اليهودية، عن رفضه لـ ”مقاطعة نائب منتخب، تم انتخابه بشكل ديمقراطي بواسطة الشعب الإسرائيلي“، مثلما أشار.

وأضاف في تغريدته على تويتر: ”مثل هذه الألفاظ التي أطلقتها المنظمة تزعزع أسس وحدة شعبنا وأسس المعاملة بالمثل التي يتحتم أن تستمر، أنها تصب في مصلحة كارهينا“.

ومضى قائلا: ”نحن شعب واحد، يمين ويسار، حريديم أو علمانيون، أشكناز أو سفاريديم، قوتنا في وحدتنا، وحدتنا وليس اختلافنا“.

وذكر زعيم حزب ”شاس“ الحريدي الشرقي، المتشدد دينيا، آرييه درعي، عبر حسابه، أن ”التغريدية المشينة التي نشرتها المنظمة الأم ليهود بريطانيا ضد عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش تعد عارا عليها، كما تبدو وكأنها بصقة في وجه يهود الشتات ومحبي توراة وأرض إسرائيل… بتسلئيل صديقي، لا تخف وتحلى بالشجاعة“.