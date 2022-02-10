وزير الدفاع البريطاني: روسيا تخطط لتدريبات استراتيجية نووية قريبا

كشف وزير الدفاع البريطاني بن والاس اليوم الخميس، أن روسيا تعتزم ”بدء تدريبات استراتيجية نووية قريبا، محذرا من أن تحركات الكرملين تتجه في الاتجاه الخاطئ على الرغم من الجهود الرامية للتوصل لحل دبلوماسي.

وأضاف الوزير، أن بريطانيا اطلعت على معلومات مخابراتية، تشير إلى أن روسيا تعد خططا لتنفيذ عمليات كذريعة لغزو أوكرانيا، إضافة إلى شن هجمات إلكترونية وغيرها من أنشطة زعزعة الاستقرار.

وقال والاس لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) ”لا يزال الروس يعززون مجموعاتهم القتالية… وهم يخططون لبدء تدريبات استراتيجية نووية قريبا، ونشهد بالفعل المزيد من النشاط في أنحاء أخرى“.

واليوم الأربعاء، باشر الجيشان الروسي والبيلاروسي، مناورات عسكرية مشتركة في بيلاروس تستمر 10 أيام، بحسب ما أعلنته موسكو، وسط توتر بين روسيا والغرب بشأن أوكرانيا.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أن ”التدريبات تجري بهدف الاستعداد لوقف وصد هجوم خارجي في إطار عملية دفاعية“.

وجاء الإعلان عن هذه المناورات بعد تنديد روسي بوضع واشنطن آلاف الجنود الأمريكيين في حالة تأهب بسبب الأزمة بين روسيا والغرب بشأن أوكرانيا، حيث رأت في ذلك ”تصعيدا للتوتر“ من جانب واشنطن.

وكانت القوات الروسية قد أجرت في الـ 25 من الشهر الماضي، سلسلة جديدة من المناورات في جنوب البلاد على مقربة من أوكرانيا وفي شبه جزيرة القرم، مع تدريبات شارك فيها 6 آلاف عنصر وطائرات مقاتلة وقاذفات.

وأمس الأربعاء، طلبت روسيا من بريطانيا، الكف عن الكلام بشأن العقوبات عند ذهاب وزيري خارجيتها ودفاعها إلى موسكو، لإجراء محادثات تأتي وسط توتر متعلق بأوكرانيا، وإلا ستواجه احتمال اختصار هذه الاجتماعات، وفقا لوكالة ”رويترز“.

ومن المقرر أن يسافر وزير الدفاع بن والاس ووزيرة الخارجية ليز تروس إلى موسكو الأسبوع الجاري، في ظل أزمة مرتبطة بحشد قوات روسية قرب حدود أوكرانيا، أثارت مخاوف من أن تكون موسكو تستعد لشن هجوم عليها.

ونقلت وكالة ”تاس“ للأنباء، عن السفير الروسي لدى لندن أندري كلين، قوله إن ”موسكو مهتمة بالمحادثات إذا كان لدى بريطانيا اقتراحات بناءة للرد على مطالبها الأمنية“.

وأضاف ”إذا كانوا قادمين إلى روسيا لتهديدنا مجددا بالعقوبات، فالأمر بلا معنى بالمرة. نحن نقرأ كل شيء ونرى كل شيء، نعلم ونسمع. في هذه الحالة سيكون الحوار والحديث في موسكو موجزا جدا“.