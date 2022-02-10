تركيا: التطبيع مع إسرائيل لا يعني تغيير سياسة أنقرة تجاه الفلسطينيين

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم الخميس، إن تطبيع العلاقات مع إسرائيل لا يعني تغييرا في سياسة أنقرة تجاه الفلسطينيين، وذلك قبل زيارة متوقعة من الرئيس الإسرائيلي، إسحق هرتزوج، الشهر المقبل، وفق ما نقلته وكالة ”رويترز“.

وأكد، جاويش أوغلو، في تصريحات لتلفزيون ”تي.آر.تي“ التعليقات التي أدلى بها في وقت سابق، هذا الأسبوع، بأن ”توثيق العلاقات مع إسرائيل لن يكون على حساب التزام أنقرة بقيام دولة فلسطينية“.

ولفت إلى أن ”تطبيع العلاقات التركية الإسرائيلية قد يسهم في تعزيز دور بلاده في التوصل لحل الدولتين“، مشددا على ”تمسك تركيا ببعض الثوابت والمبادئ، بما في ذلك صيغة حل الدولتين“.

وطرد كل من البلدين سفير البلد الآخر في 2018 بعد خلاف مرير، وظلت العلاقات متوترة منذ أدانت تركيا احتلال إسرائيل للضفة الغربية وسياستها تجاه الفلسطينيين، بينما دعتها إسرائيل للتخلي عن دعمها لحركة حماس التي تحكم قطاع غزة.

وتعمل أنقرة على إصلاح علاقاتها المتوترة مع القوى الإقليمية في إطار مسعى بدأ في 2020.

ونقلت وسائل إعلام، يوم الجمعة الماضي، عن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قوله إن ”بإمكان تركيا وإسرائيل العمل معًا لنقل الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى أوروبا، وإن البلدين سيبحثان التعاون في مجال الطاقة خلال محادثات تجري الشهر المقبل.

وقال أردوغان للصحفيين في رحلة العودة من أوكرانيا ”يمكننا استخدام الغاز الطبيعي الإسرائيلي في بلادنا، وإلى جانب هذا، يمكننا أيضًا الانخراط في جهد مشترك لنقله إلى أوروبا“.

ونقلت وسائل إعلام تلفزيونية تركية عن أردوغان، قوله ”الآن، ستكون هذه القضايا بإذن الله على جدول أعمالنا مع السيد، هرتزوج، في أثناء زيارته تركيا“.

وكان أردوغان في زيارة لأوكرانيا لمناقشة الأزمة القائمة بها.

وتحدث أردوغان مع الرئيس الإسرائيلي، هرتزوج، من قبل وسط أجواء التوتر، إلا أن منصب الرئيس شرفي إلى حد كبير في إسرائيل.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر ، تحدث الرئيس أردوغان إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، في أول مكالمة من نوعها منذ أعوام.

واعترفت تركيا بالدولة الإسرائيلية عام 1949 وبين الدولتين علاقات وثيقة في المجالين الاقتصادي والعسكري.