مناورات "روسية - بيلاروسية" وسط توتر مع الغرب بشأن أوكرانيا

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

باشر الجيشان الروسي والبيلاروسي، اليوم الخميس، مناورات عسكرية مشتركة في بيلاروس تستمر 10 أيام، بحسب ما أعلنته موسكو، وسط توتر بين روسيا والغرب بشأن أوكرانيا، وفقاً لما أوردته وكالة ”فرانس برس“ للأنباء.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أن ”التدريبات تجري بهدف الاستعداد لوقف وصد هجوم خارجي في إطار عملية دفاعية“.

ويأتي الاعلان عن هذه المناورات بعد تنديد روسي بوضع واشنطن آلاف الجنود الأمريكيين في حالة تأهب بسبب الأزمة بين روسيا والغرب بشأن أوكرانيا، حيث رأت في ذلك ”تصعيدا للتوتر“ من جانب واشنطن.

وكانت القوات الروسية قد أجرت في الـ 25 من الشهر الماضي، سلسلة جديدة من المناورات في جنوب البلاد على مقربة من أوكرانيا وفي شبه جزيرة القرم، مع تدريبات شارك فيها 6 آلاف عنصر وطائرات مقاتلة وقاذفات.

وضمت روسيا شبه جزيرة القرم في أوكرانيا بعد أن سيطرت عليها العام 2014. ومنذ تلك السنة، يتواجه انفصاليون مدعومون من موسكو مع الجيش الأوكراني في شرق البلاد، رغم توقيع اتفاقات مينسك لوقف القتال.

كما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية ”البنتاغون “ أنها أجرت الشهر المنصرم، مناورات بحرية واسعة النطاق لحلف شمال الأطلسي في البحر المتوسط بمشاركة حاملة الطائرات الأمريكية ”يو. إس. إس هاري ترومان“، وذلك في خضم التوترات المتصاعدة مع موسكو.

وتتهم واشنطن موسكو بالتحضير لغزو محتمل واسع النطاق لأوكرانيا في المستقبل القريب، وإن كان المسؤولون الأمريكيون يعتقدون أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يتخذ بعد قرارا بشأن شن غزو.

وتطالب موسكو بوقف توسع حلف شمال الأطلسي شرقًا ورفض ترشيحي أوكرانيا وجورجيا للانضمام إلى الحلف وسحب الوسائل العسكرية التابعة للحلف من دول أوروبا الشرقية التي تُعتبر تهديدات لأمنها.

ومساء الثلاثاء، أكدت فرنسا وألمانيا وبولندا أنها ”موحدة“ في سبيل ”تجنب اندلاع حرب في أوروبا“، خلال جولة دبلوماسية مكوكية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قادته إلى برلين بعد أن زار كلا من موسكو وكييف.

من جهته، دعا الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، روسيا إلى محادثات ضمن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بشأن وسائل تعزيز الأمن في أوروبا وطالب بخفض التصعيد في الملف الأوكراني، في رسالة موجهة إلى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.