صحيفة إيرانية: نسخة جديدة من "خطة تقييد الإنترنت" تمنح الجيش دورا بارزا

كشفت صحيفة إيرانية، الأربعاء، عن طرح نسخة جديدة من ”خطة تقييد الإنترنت“ التي قدمت للبرلمان في تموز/ يوليو الماضي، تمنح الجيش دورا بارزا في السيطرة على الإنترنت.

وقالت صحيفة ”شرق“ الإصلاحية، إن ”النسخة الجديدة لخطة حماية الفضاء الإلكتروني في إيران، عبارة عن إطلاق إنترنت وطني (محلي)، وأنها تمنح الجيش وكافة القوات المسلحة دورا بارزا“.

وأوضحت أن ”النسخة السابقة التي تم طرحها في البرلمان بعنوان حماية حقوق مستخدمي الفضاء الإلكتروني، جرى تعديلها خمس مرات وأصبحت تحمل عنوان خطة تنظيم خدمات الفضاء السيبراني“.

وأضافت أنه ”في النص النهائي لخطة الحماية المعدة في 29 كانون الثاني/ يناير الماضي، فإن مصادقة المستخدمين والحفاظ على معلوماتهم من بين نقاط الخطة“.

ووفقا للخطة ”سيتم تسجيل جميع البيانات والحفاظ عليها، وسيكون تخزين ومعالجة بيانات المستخدمين الإيرانيين وفقًا لموافقات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيرانية“.

وذكرت صحيفة ”شرق“ أن ”إصلاح الخطة المعروفة لحماية مستخدمي الفضاء الإلكتروني ظل مقصورا على تغيير الكلمات والعبارات، ولم يتم حل مشكلة القضايا الرئيسية والجذرية“.

وحذرت الصحيفة من أن تمرير هذه الخطة وتحويلها إلى قانون ”سيقلل بشكل كبير من سرعة الإنترنت ويقطع الوصول إلى مجتمع المعلومات الحر“.

وقال مهدي صارمي الصحفي المتخصص في مجال العلوم والتكنولوجيا، في مقابلة مع القسم الفارسي في إذاعة صوت أمريكا، إن ”السلطات الإيرانية يجب أن تسعى إلى تحقيق هدف منع الاحتيال عندما يتعلق الأمر بالحماية، لكن هذا ليس هو الحال إنهم يبحثون عن هيمنة عسكرية على الإنترنت في البلاد“.

من جانبه، كشف عضو اللجنة الثقافية في البرلمان الإيراني، علي يزدي خواه، في أواخر كانون الثاني/ يناير الماضي، إن الحكومة والبرلمان يسعيان إلى إنشاء ”شبكة معلومات وطنية“ وأنه يمكن استخدام ”مبادرة فريدة“ من قبل الصينيين لإنشاء مثل هذه الشبكة.

وكانت جماعة ”عدالة علي“ الإيرانية المعارضة، نشرت الأربعاء الماضي، وثيقة كشفت عن رسالة من المدعي العام والثورة في طهران علي القاضي إلى رئيس منظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني بخصوص الأمر القضائي لتنظيم الفضاء الإلكتروني.

ويطالب علي القاصي بالبدء بفرض قيود على الوصول إلى تطبيقي ”انستغرام وواتساب“ عبر تقليل عرض النطاق الترددي الخاص بهما (سرعة الانترنت)، أولا بنسبة 30% ثم بنسبة 1% يوميًا.

وعلى مدى سنوات، كانت الحكومة الإيرانية تتبع خطة لفصل الإنترنت المحلي عن الإنترنت العالمي لأسباب أمنية وللسيطرة على الاحتجاجات والقمع أو لفرض رقابة على أحداث القمع، وكان من المفترض أن يتم تنفيذ الخطة بحلول عام 2016، لكنها تأخرت لأسباب مختلفة.

ويشير خبراء الفضاء الإلكتروني إلى المشروع، المعروف الآن باسم ”شبكة المعلومات الوطنية“، على أنه ”مفتاح قطع الاتصال بالإنترنت العالمي“.

وبدأت قضية إطلاق ”الإنترنت الوطني“ في إيران بعد وصول حكومة الرئيس السابق المتشدد محمود أحمدي نجاد إلى السلطة عام 2005.

كما تعد خطة السيطرة على الانترنت وفصل إيران عن العالم، أحد مطالب المرشد علي خامنئي، الذي انتقد في خطابات عديدة عدم قيام الحكومات المتعاقبة في إيران على تقييد شبكة الانترنت.