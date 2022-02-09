إخلاء 7 مدارس في واشنطن بعد تهديدات بوجود قنابل

أخلت السلطات الأمريكية، سبع مدارس في ولاية واشنطن، يوم الأربعاء، بسبب تهديدات بوجود قنابل.

وقالت إدارة شرطة مقاطعة كولومبيا، إن ”أربع مدارس ثانوية عامة، وثلاث مدارس مستقلة، في واشنطن، تلقت تهديدات بوجود قنابل“، مشيرة إلى أن هذه المدارس أغلب تلاميذها من السود.

وأكدت إدارة الشرطة، أنه تم إخلاء المدارس السبعة جميعها.

كما أضافت أن مدرسة ثانوية تلقت تهديدا الثلاثاء أثناء زيارة زوج كاملا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي لها.

وأعلنت شرطة واشنطن لاحقا ”عدم وجود أي مواد خطيرة“ في مدرسة ”دنبار“ الثانوية التي كان يزورها دوغلاس إيمهوف زوج هاريس والذي جرى نقله سريعا إلى مكان آمن بعد التهديد بوجود قنبلة الثلاثاء.

وأكدت الشرطة عدم وجود متفجرات أيضا في المدارس الأخرى.

ولم تشر السلطات إلى وجود أي صلة عرقية في موجة التهديدات بالقنابل.

وقالت الشرطة إن ”واقعة أمس لم تكن تستهدف زوج هاريس على ما يبدو والذي كان يزور المدرسة للمشاركة في الاحتفال بشهر تاريخ السود.

ودعت شرطة العاصمة، المواطنين، عبر حسابها على تويتر، إلى إبلاغها عن أي معلومات بخصوص التهديدات التي واجهتها المدارس السبعة.

وأشارت وسائل إعلام أمريكية، إلى أن المدارس التي تلقت تهديدات بوجود قنابل، هي: مدرسة دنبار الثانوية، ومدرسة ثيودور روزفلت الثانوية، ومدرسة رون براون الثانوية، ومدرسة KIPP DC College Preparatory، ومدرسة IDEA Public Charter School، ومدرسة Seed Public Charter School، فيما لم تشر إلى اسم المدرسة السابعة.

لكن مثل هذه الحوادث أثارت مخاوف بين مجتمعات السود التي تشعر بالفعل بالقلق من سلسلة تهديدات بالقنابل تلقتها ما لا يقل عن 12 كلية وجامعة تاريخية للسود الأسبوع الماضي في أنحاء البلاد.

ولم يتم العثور على متفجرات في أي من تلك الكليات والجامعات، لكن مكتب التحقيقات الاتحادي يتولى التحقيق في هذا الأمر.