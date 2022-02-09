"تويوتا" و"دومينوز" تعتذران للهند عن تعليقات بشأن كشمير

اعتذرت شركة تويوتا موتور لصناعة السيارات ودومينوز بيتزا للوجبات السريعة مع نحو ست شركات، للهند عن تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي من شركائها في باكستان تبدي الدعم لكشمير المتنازع عليها مع تورط المزيد من الشركات في هذا الخلاف الدبلوماسي.

وجاء الاعتذار بعد تصعيد دبلوماسي نادر من نوعه بين كوريا الجنوبية والهند الثلاثاء بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي من الشريك الباكستاني لشركة هيونداي موتورز أثارت موجة غضب في الهند ودعوات لمقاطعة الشركة.

وأصدرت الشركات اليابانية سوزوكي موتور التي تملك حصة الأغلبية في شركة ماروتي سوزوكي الهندية، وهوندا موتور وإيسوزو موتور، اعتذارات مع تنامي الانتقادات على تويتر للمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي وقدمت كيا موتور الكورية الجنوبية اعتذارا أيضا.

وقالت تويوتا، أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم، على تويتر إن أي تصريحات سياسية تصدر عن متعاملين أو شركاء آخرين غير مصرح بها ولا تعبر عن موقف الشركة.

وتسيطر كل من الهند وباكستان على جزء من كشمير لكن يطالب كل جانب بالمنطقة كاملة، وتقول الهند إن باكستان تدعم تمردا مسلحا ضد حكمها للجزء الذي تسيطر عليه من كشمير الذي انشق في 1990، وتنفي باكستان ذلك وتقول إنها تقدم الدعم الدبلوماسي والمعنوي فقط لسكان كشمير.