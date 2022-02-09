مسؤولون يكشفون خطة إجلاء الأمريكيين الفارين من أوكرانيا حال غزوها من روسيا

قال مسؤولون أمريكيون، اليوم الأربعاء، إن القوات الأمريكية في بولندا تستعد لمساعدة المواطنين الأمريكيين الذين قد يفرون إلى بولندا من أوكرانيا، في حال أقدمت روسيا على غزوها.

وأضاف المسؤولون، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، أن القوات الأمريكية لن تدخل أوكرانيا لإجلاء المواطنين الأمريكيين، لكنها ستقيم منشآت مؤقتة داخل بولندا إذا لزم الأمر.

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أنه يتم نشر نحو 1700 جندي في بولندا، معظمهم من الفرقة 82 المحمولة جوا من فورت براج بولاية نورث كارولاينا.

وتنفي روسيا وجود أي خطط لديها لغزو أوكرانيا، لكنها نشرت أكثر من 100 ألف جندي بالقرب من حدود أوكرانيا، وتقول إنها قد تلجأ إلى اتخاذ إجراءات عسكرية لم تفصح عنها إذا لم تتم تلبية مطالبها، ومنها تعهد من حلف شمال الأطلسي بعدم ضم أوكرانيا إلى عضويته.

وأفاد المسؤولون الأمريكيون بأن البيت الأبيض وافق على الخطة، ووصفوها بأنها تأتي في إطار تخطيط حكيم.

وكانت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ أول من أعلن عن الموافقة على تلك الخطة، وقال مسؤول في البيت الأبيض إن الولايات المتحدة لا تخطط لإجلاء جماعي للمواطنين الأمريكيين من أوكرانيا.

وأضاف: ”نحن نقيم باستمرار تطورات الوضع الأمني ونخطط لسلسلة من الإجراءات الطارئة كما نفعل دائما“.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، هذا الأسبوع، إن الحكمة تقتضي أن يغادر الأمريكيون أوكرانيا.

واتهم مسؤول روسي كبير الغرب، اليوم الأربعاء، بتكثيف الضغط السياسي على موسكو بإمداد أوكرانيا بالأسلحة والذخيرة، وسط مواجهة بسبب حشد عسكري روسي.

وحشدت روسيا قوات قرب أوكرانيا، ومن المقرر أن تقوم بتدريبات عسكرية في أراضي حليفتها المقربة روسيا البيضاء إلى الشمال من أوكرانيا، مما يثير مخاوف من أنها قد تشن غزوا. وتنفي روسيا اعتزامها مهاجمة أوكرانيا.

وقدمت دول، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا، مساعدات عسكرية لأوكرانيا، شملت صواريخ مضادة للدبابات ومنصات إطلاق؛ لمساعدتها على الدفاع عن نفسها. وأرسلت دول أخرى، مثل ألمانيا، خوذا ومساعدات أخرى غير قتالية.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف إن الامدادات العسكرية لأوكرانيا تمثل ”ابتزازا وضغطا“ غربيا، على حد تعبيره.