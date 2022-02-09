روسيا تعتبر طلب أوكرانيا لأنظمة دفاع صاروخية "استفزازا"

اعتبرت روسيا، اليوم الأربعاء، أن طلب أوكرانيا لأنظمة دفاع صاروخية من طراز (ثاد) من الولايات المتحدة، يعد نوعا من أنواع ”الاستفزاز“، وأن بحث تقديم مثل هذه الإمدادات بجدية سيمثل انتكاسة للأزمة الأوكرانية، وفق ما ذكرت وكالة الإعلام الروسية.

وعلق نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف على تقرير إعلامي روسي قائلا، ”إن كييف قدمت الطلب“، ونقلت وكالة الإعلام الروسية عنه قوله ”إنه إذا بحثت واشنطن بجدية تقديم مثل هذه الإمدادات، فإن ذلك سيقلص احتمالات الوصول إلى حل دبلوماسي للمواجهة بشأن أوكرانيا“.

وفي تصريحات منفصلة، ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، أن الكسندر بانكين، وهو نائب آخر لوزير الخارجية الروسي، قال إن موسكو ”ترغب في إنهاء التوتر بشأن أوكرانيا والمطالب الأمنية الروسية من الغرب بطريقة دبلوماسية“.

وفي سياق آخر، طلبت روسيا من بريطانيا، اليوم الأربعاء، الكف عن الكلام بشأن العقوبات عند ذهاب وزيري خارجيتها ودفاعها إلى موسكو، لإجراء محادثات تأتي وسط توتر متعلق بأوكرانيا، وإلا ستواجه احتمال اختصار هذه الاجتماعات، وفقا لوكالة ”رويترز“.

ومن المقرر أن يسافر وزير الدفاع بن والاس ووزيرة الخارجية ليز تروس إلى موسكو الأسبوع الجاري، في ظل أزمة مرتبطة بحشد قوات روسية قرب حدود أوكرانيا، أثارت مخاوف من أن تكون موسكو تستعد لشن هجوم عليها.

وذكرت وكالة ”تاس“ للأنباء، أن السفير الروسي لدى لندن أندري كلين، قال إن ”موسكو مهتمة بالمحادثات إذا كان لدى بريطانيا اقتراحات بناءة للرد على مطالبها الأمنية“، وتابع ”إذا كانوا قادمين إلى روسيا لتهديدنا مجددا بالعقوبات، فالأمر بلا معنى بالمرة. نحن نقرأ كل شيء ونرى كل شيء، نعلم ونسمع. في هذه الحالة سيكون الحوار والحديث في موسكو موجزا جدا“.

وتهدد حكومات غربية بفرض عقوبات على موسكو إذا قامت بغزو أوكرانيا.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد دعا مساء أمس الثلاثاء، إلى حوار ”حازم“ مع روسيا لحلّ الأزمة الأوكرانية، وذلك خلال محادثات أجراها مع المستشار الألماني، والرئيس البولندي، في برلين.

وقال ماكرون للصحفيين في ختام يومين زار خلالهما، إضافة إلى برلين كلا من كييف وموسكو ”علينا إيجاد طرق ووسائل معا للانخراط في حوار حازم مع روسيا“، مشددا على أن هذا هو ”المسار الوحيد لتحقيق السلام في أوكرانيا“.