تعبير "حسنائي" يثير سجالا بين بوتين ونظيره الأوكراني

كلمة ”الحنساء“ كانت القاسم المشترك بين كلام الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى البلدين وسط مساع دبلوماسية أوروبية تهدف إلى تبديد المخاوف إزاء احتمال قيام موسكو بغزو لأوكرانيا.

ووصف بوتين، زيلينسكي بالحسناء، قائلًا في المؤتمر الصحفي الذي جمعه مع ماكرون: ”إن رئيس أوكرانيا يقول إنه لا يوجد شيء يعجبه في اتفاق مينسك، عجبكِ أم لم يعجبكِ تحملي يا حسنائي، يجب أن تفهمي أنه لا يوجد حل آخر“.

#بوتين يصف #زيلينسكي بالحسناء قائلا: "إن رئيس أوكرانيا يقول إن لا يوجد شيء يعجبه في اتفاق مينسك، عجبكِ أم لم يعجبكِ تحملي يا حسنائي، يجب أن تفهمي أنه لا يوجد حل آخر".#إرم_روسيا pic.twitter.com/AK2eY3s7S6 — إرم روسيا (@24_7_Russia) February 9, 2022

وعبارة ”عجبكِ أم لم يعجبكِ تحملي يا حسنائي“ هي مقطع من أغنية روسية إباحية.

وعلق زيلينسكي أمام ماكرون باللغة الروسية، على كلمات بوتين: ”بالطبع، هناك أشياء لا يمكنك مجادلتها مع الرئيس الروسي، وهي أن أوكرانيا حسناء، وجاذبيتها أكثر من اللازم“.

وأبدى زيلينسكي انزعاجه من ضمير التملك، وقال: ”أن يقول ”حسنائي“، هذا أكثر من اللازم“.

وتابع: ”بالنسبة لعبارة تحلي بالصبر، فإن أوكرانيا صبورة جدا بالفعل، لأنها حكيمة“.

ووُقع اتفاق مينسك في عام 2014 ممثلون عن حكومتي روسيا وأوكرانيا، وعن القوات الانفصالية في دونتسك ولوغانسك ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بهدف إنهاء الحرب بمنطقة دونباس شرق أوكرانيا.

وينص الاتفاق على وقف الأعمال العسكرية بين الانفصاليين والجيش الأوكراني وتنفيذ خارطة طريق تقضي بإيجاد حل سياسي للنزاع في شرق أوكرانيا.

غير أن الاتفاق لم يصمد أمام تبادل إطلاق النار والتوترات السياسية التي تهدد بمواجهة عسكرية بين روسيا وأوكرانيا.