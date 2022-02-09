روسيا تطلب من بريطانيا التوقف عن التهديد بالعقوبات

طلبت روسيا من بريطانيا، اليوم الأربعاء، الكف عن الكلام بشأن العقوبات عند ذهاب وزيري خارجيتها ودفاعها إلى موسكو، لإجراء محادثات تأتي وسط توتر متعلق بأوكرانيا، وإلا ستواجه احتمال اختصار هذه الاجتماعات، وفقا لوكالة ”رويترز“.

ومن المقرر أن يسافر وزير الدفاع بن والاس ووزيرة الخارجية ليز تروس إلى موسكو الأسبوع الجاري، في ظل أزمة مرتبطة بحشد قوات روسية قرب حدود أوكرانيا، أثارت مخاوف من أن تكون موسكو تستعد لشن هجوم عليها.

وتنفي روسيا عزمها ذلك، وقدمت مجموعة مطالب أمنية للغرب تشمل اعتراضا رسميا على أي ضم محتمل لأوكرانيا في حلف شمال الأطلسي.

وتهدد حكومات غربية بفرض عقوبات على موسكو إذا قامت بغزو أوكرانيا.

وذكرت وكالة ”تاس“ للأنباء، أن السفير الروسي لدى لندن أندري كلين، قال إن ”موسكو مهتمة بالمحادثات إذا كان لدى بريطانيا اقتراحات بناءة للرد على مطالبها الأمنية“.

وأضاف ”إذا كانوا قادمين إلى روسيا لتهديدنا مجددا بالعقوبات، فالأمر بلا معنى بالمرة. نحن نقرأ كل شيء ونرى كل شيء، نعلم ونسمع. في هذه الحالة سيكون الحوار والحديث في موسكو موجزا جدا“.

كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، دعا مساء أمس الثلاثاء، إلى حوار ”حازم“ مع روسيا لحلّ الأزمة الأوكرانية، وذلك خلال محادثات أجراها مع المستشار الألماني، والرئيس البولندي، في برلين.

وقال ماكرون للصحفيين في ختام يومين زار خلالهما، إضافة إلى برلين كلا من كييف وموسكو ”علينا إيجاد طرق ووسائل معًا للانخراط في حوار حازم مع روسيا“، مشددا على أن هذا هو ”المسار الوحيد لتحقيق السلام في أوكرانيا“.

وفي وقت سابق أمس الثلاثاء، أجرى ماكرون، محادثات مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي في كييف، غداة عقده لقاء استمر 5 ساعات في الكرملين مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت يكثف فيه الغرب جهوده لخفض حدة المخاوف من احتمال غزو موسكو جارتها السوفيتية سابقا.

وأفاد الرئيس الفرنسي، بأنه بات يرى ”إمكانية“ لتحقيق تقدم في المحادثات بين موسكو وكييف بشأن النزاع المشتعل شرق أوكرانيا، بينما أعرب عن تفاؤله حيال وجود ”حلول ملموسة وعملية“ لخفض التوتر بين روسيا والغرب.

وقال ماكرون، في مؤتمر صحفي مشترك أعقب محادثاته مع زيلينسكي: ”لا يمكننا التقليل من شأن لحظة التوتر التي نعيشها“، وتابع ”لا يمكننا حل هذه الأزمة عبر عقد محادثات على مدى بضع ساعات.. ستسمح لنا الأيام، والأسابيع، والشهور المقبلة، بتحقيق تقدّم“.