"التايمز": ضعف الخصوم يمهد طريق ماكرون نحو ولاية ثانية

رأت صحيفة ”التايمز“ البريطانية أن الأجواء المحبطة تخيم على فرنسا قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل/ نيسان المقبل، إذ لا يزال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يتصدر قائمة المرشحين المحتملين للانتخابات، رغم تراجع شعبيته، إذ يمكن أن يمثل نجاحه في الانتخابات دافعا نحو زعامة الاتحاد الأوروبي.

وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، مساء أمس الثلاثاء إن ”فرنسا تواجه أجواء محبطة، مع وصول نسبة المعترضين على أداء الرئيس ماكرون، لـ 60%، إذ يبدو أن الرئيس البالغ من العمر 44 عاما في طريقه ليكون أول رئيس فرنسي يعاد انتخابه لولاية ثانية منذ الرئيس، جاك شيراك، في 2002“.

وأضافت ”على مدار عقود فإن كل الرؤساء الفرنسيين يفقدون الشعبية مع نهاية ولايتهم الأولى، وفي الوقت نفسه، فإن شعبية ماكرون، التي تصل لـ40% تقريبا، تعتبر مرتفعة نسبيا“.

وتابعت ”رغم أن النظرة لـماكرون في وسط قطاع عريض من المجتمع الفرنسي، توحي بأنه متعجرف، إلا أنه ينسب إليه الفضل من جانب كثيرين في إضفاء لمسة حديثة وشابة على البلاد، إضافة إلى تعامله السليم مع جائحة فيروس كورونا“.

وأشارت إلى أن ”ماكرون مسؤول عن أعلى معدل للتطعيم ضد كورونا في العالم كله، في الوقت الذي تعمل فيه المدارس والاقتصاد بشكل طبيعي لحد كبير، مع إنفاق المليارات كي يستمر النشاط الاقتصادي“.

وأردفت الصحيفة ”لا يزال، الرئيس ماكرون، يملك ثقة كبيرة في نفسه، ويرجع ذلك إلى الفوائد التي حصدها منذ فوزه في الانتخابات الرئاسية السابقة 2017، من خلال حملة مستقلة أطاحت بالحزبين التقليديين في الحكومة، إذ نجح في السيطرة على الوسط في فرنسا، وجذب المعتدلين من المحافظين والاشتراكيين“.

ورأت أن ”أخطر منافسيه، وهي الجمهورية، فاليري بيكريس، لا تزال تجاهد من أجل إظهار كيف أنها مختلفة عن ماكرون، أما الاشتراكيون الذين تمثلهم، آن هيدالغو، عمدة باريس، فلا يزالون في المؤخرة بعيدا عن المنافسة، في ظل حالة الانقراض السياسي التي يواجهونها“.

وقالت إن ”غالبية الفرنسيين تنظر بارتياب إلى اليمين المتطرف، الذي تمثله مارين لوبان، الشعبوية المخضرمة، وإريك زيمور، وهو كاتب مقالات مناهض للإسلام، إذ يرى الفرنسيون أنهم متطرفون للغاية؛ ما يقلص فرص نجاحهم في الانتخابات“.

ورأت ”التايمز“ أن ”نجاح، ماكرون، في الحصول على ولاية ثانية في الإليزيه من شأنه أن يعزز جهوده لترسيخ نفسه كزعيم للاتحاد الأوروبي، وهو الدور الذي حققت محاولاته لتوليه نتائج متباينة منذ 2017، مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ونهاية المشوار السياسي للمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، فإنه من المؤكد أن ماكرون، يستطيع من خلال إعادة انتخابه تصدّر المشهد“.