الحرس الثوري الإيراني يكشف عن صاروخ باليستي جديد

كشف الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، عن صاروخ ”خيبر“ الباليستي بمدى 1450 كيلومترا، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء ”تسنيم“ التابعة للحرس الثوري الإيراني.

وقالت الوكالة، إن الكشف عن هذا الصاروخ الباليستي المسمى ”خيبر“، يعد أحدث إنجاز استراتيجي للقوة العسكرية الإيرانية“.

وأضافت الوكالة أن ”عملية الكشف عن هذا الصاروخ جاءت بالتزامن مع حلول الذكرى السنوية لانتصار الثورة الإيرانية التي تصادف يوم الجمعة المقبل“.

وجاءت خطوة الحرس الثوري للكشف عن صاروخ ”خيبر“ خلال زيارة قام بها اللواء محمد علي باقري رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة برفقة العميد أمير علي حاجي زاده قائد القوات الجوية للحرس الثوري الإيراني.

وقالت وكالة ”تسنيم“: ”أثناء زيارتهما (باقري وحاجي زاده) لإحدى قواعد صواريخ أرض – أرض التابعة للقوات الجوية للحرس الثوري الإيراني، جرى الكشف عن الصاروخ بعيد المدى ”خيبر“ كأحدث صواريخ القوة“.

ويعتبر صاروخ ”خيبر“ الباليستي من الجيل الثالث للصواريخ بعيدة المدى التابعة للحرس للثوري الإيراني، وله ميزات وصفها التقرير بـ“الفريدة“، حيث يحتوي هذا الصاروخ على وقود صلب وفي مرحلة الهبوط يكون لديه القدرة على المناورة للمرور عبر الدرع الصاروخي وقد أدى تصميمه إلى تقليل وزنه بمقدار الثلث مقارنة بالعينات المماثلة وتقليل وقت إعداده وإطلاقه بمقدار السدس.

وأضافت الوكالة: ”تم تصميم هذا النظام الإيراني بالكامل، من فكرة إلى منتج، من قبل العلماء في سلاح الجو التابع للحرس الثوري“.

وجاء الكشف عن هذا الصاروخ بالتزامن مع استئناف المحادثات النووية بين إيران والقوى الدولية التي بدأت يوم الثلاثاء.

وكان قائد القوة الجوية في الحرس الثوري الإيراني، العميد أمير علي حاجي زاده، قال الاثنين الماضي، إن الحرس الثوري سيكشف عن ”صاروخ استراتيجي“.

وبحسب حاجي زاده ”فقد تم تصنيع هذا الصاروخ منذ فترة طويلة وهو موجود في التنظيم القتالي للحرس الثوري الإيراني“.

وتهدف المفاوضات إلى الوصول إلى تفاهم يعيد إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي انسحبت منه واشنطن منتصف عام 2018.

وترى القوى الغربية وحلفاؤها الإقليميون أن برنامج إيران الصاروخي يمثل تهديدًا للاستقرار الإقليمي ويرون أنه مكمل لبرنامجها النووي.

وتزعم طهران دائمًا أن توسيع برامج الصواريخ يهدف فقط إلى زيادة القدرة الدفاعية للبلاد وردع الهجمات الأجنبية.

وهدد المسؤولون الإسرائيليون مرارا وتكرارا بمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية إذا لزم الأمر، وفي آخر هذه التهديدات، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بنيت، إن الاتفاق النووي مع إيران بالشروط الراهنة سيضر بمساعي التعامل مع البرنامج النووي الإيراني.