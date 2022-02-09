إعلام إيراني: اللهيان يشكو لخامنئي عرقلة "التيار المتشدد" للمفاوضات النووية

كشفت وسائل إعلام محلية إيرانية، الثلاثاء، أن وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان بعث برسالة إلى المرشد علي خامنئي يشكو فيها ”عرقلة بعض قيادات التيار المتشدد“ التوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي في مفاوضات فيينا.

ووفق ما ذكره موقع ”بهار نيوز“ الإصلاحي، اشتكى عبد اللهيان تحديدًا من سعيد جليلي، الذي ”يعرقل“ عملية المفاوضات النووية.

وأشار الموقع الإيراني إلى أن ”عبد اللهيان أبلغ لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان خلال اجتماع هذا الأسبوع، أنه تلقى إذنًا من خامنئي للتفاوض المباشر مع الولايات المتحدة“.

وأضاف الموقع، وفق مصادر خاصة، أن ”عبد اللهيان جرى تحذيره من قبل مسؤول رفيع في مكتب خامنئي بشأن التفاوض المباشر مع الولايات المتحدة“.

وقال عضو البرلمان الإيراني علي رضا بيجي، الثلاثاء، نقلًا عن عبد اللهيان قوله إن ”الأوروبيين يقولون لنا إن رفع العقوبات هي مشكلة إيران، فعليكم الذهاب وحل مشكلتكم مع الأمريكيين“.

مصدر بالخارجية يعلق

ومن جانبها، نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“، الأربعاء، عن مصدر مسؤول بالخارجية، نفيه لما تم تداوله عن قيام عبد اللهيان بإرسال رسالة لخامنئي، يشكو فيه ”عرقلة بعض قيادات التيار المتشدد“ التوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي في فيينا.

وقال المصدر إن ”الأنباء المنشورة حول رسالة عبد اللهيان إلى خامنئي بخصوص محادثات فيينا تستند لأكاذيب ومزاعم أخرى وردت في هذا الخبر، من أجل زرع الفتنة ومحاولة كسر الإجماع الوطني في موضوع مفاوضات فيينا“.

وكان عبد اللهيان تراجع في كلمة خلال استضافته بجلسة سرية في البرلمان، عن موقفه الداعم للتفاوض المباشر مع الولايات المتحدة.

وقال عبد اللهيان إن بلاده ”لا تثق بالأمريكيين ولن تدخل في مفاوضات مباشرة مع واشنطن“، بعدما أبدى في أواخر كانون الثاني/ يناير الماضي، استعداده للتفاوض مع الولايات المتحدة.

وتداولت مواقع في الأيام الماضية أخبارًا عن إرسال عضو المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني سعيد جليلي رسالة إلى خامنئي ”احتجاجًا على سياسة الحكومة فيما يتعلق بقضية المفاوضات النووية في فيينا“.

وجاء في الرسالة طلب جليلي من خامنئي الضغط على الحكومة للانسحاب من المفاوضات النووية الحالية، والوصول بمستوى تخصيب اليورانيوم إلى 90% قبل الدخول في مفاوضات مباشرة مع أمريكا، والتعويل على الفيتو الروسي والصيني في حال لجوء واشنطن إلى مجلس الأمن الدولي لمنع إصدار قرار أممي ضد البرنامج النووي الإيراني.

واستؤنفت جولة جديدة من المفاوضات النووية في فيينا بين إيران ومجموعة 4+1 بمشاركة أمريكية غير مباشرة وسط حديث عن قرب التوصل إلى اتفاق يعيد إحياء العمل بالاتفاق النووي المبرم عام 2015 الذي انسحبت منه واشنطن عام 2018.