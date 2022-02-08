مقتل 30 متشددًا بعملية مشتركة بين "تاكوبا" الأوروبية والجيش المالي

أعلنت هيئة الأركان الفرنسية، اليوم الثلاثاء، مقتل 30 متشددًا في منطقة ليبتاكو في مالي على أيدي عناصر من مجموعة ”تاكوبا“ الأوروبية للوحدات الخاصة والقوات المسلحة المالية التي ترافقهم في القتال، مطلع شباط/فبراير الجاري.

وقالت هيئة الأركان إنها ”المرة الأولى التي تسفر فيها عملية تشارك فيها قوة من مالي منخرطة مع تاكوبا عن مثل هذه الحصيلة“، وفق ما أوردته ”فرانس برس“.

وأوضحت أن ”هذه العملية نفّذت خلال الفترة الممتدة، ما بين 1 و6 شباط/فبراير، بمنطقة المثلث الحدودي بين مالي، والنيجر، وبوركينا، فاسو، وأدّت أيضًا إلى مصادرة العديد من التجهيزات والمكونات لتصنيع العبوات الناسفة“.

وتشكلت ”مجموعة تاكوبا الأوروبية للوحدات الخاصة“ بمبادرة من فرنسا، وتهدف للوقوف بجانب الجيش المالي بمواجهة الجماعات المتشددة.

وأمام الموقف العدائي للمجلس العسكري الذي طرد مؤخرًا السفير الفرنسي من باماكو وطالب بسحب كتيبة دنماركية نُشرت حديثًا في مالي، أمهلت باريس نفسها، حتى منتصف شباط/فبرايرن لتقرّر مع شركائها الأوروبيين مستقبل وجودهم العسكري في هذا البلد التي تقاتل فيه، منذ العام 2013، في حرب خسرت فيها 53 جنديًا.

وكان المجلس العسكري في مالي، قرر، في 31 كانون الثاني/يناير الماضي، طرد السفير الفرنسي، في خطوة تصعيدية جديدة بين باماكو وباريس.

وقال المجلس في بيان صدر عنه، نشره التلفزيون الوطني آنذاك: ”أبلغت حكومة جمهورية مالي الرأي العام المحلي والدولي، أن سعادة السفير الفرنسي في باماكو، جويل ميير، استدعي من قبل وزير الخارجية والتعاون الدولي، وتم إخطاره بقرار الحكومة بدعوته لمغادرة الأراضي الوطنية خلال 72 ساعة“.

وكانت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورنس بارلي قالت قبل خطوة المجلس بيومين، إن ”بلادها لا يمكنها البقاء في مالي بأي ثمن“.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، نهاية لشهر الماضي، إن بلاده ستواصل قتال المتشددين بمنطقة الساحل الأفريقي.

وكرّر لو دريان تأكيده أن الوضع في مالي أصبح ”لا يطاق“ بعد الانقلاب الذي وقع، في أيار/مايو 2021، بحسب ما نقلت عنه ”رويترز“.

وأضاف أن المواجهة القائمة في مالي مع مجلس عسكري ”خارج عن السيطرة“ لا يمكن أن تستمر.

وأشار إلى أن ”باريس تبحث مع الشركاء كيفية تعديل عملياتها لمواصلة التصدي للمتشددين الإسلاميين هناك“، على حد تعبيره.

وتابع: ”تشهد القوات الأوروبية، والفرنسية، والدولية، إجراءات تعرقلها، في ظل هذا الوضع، وفي ظل تمزق أطر العمل السياسية والعسكرية، لا يمكننا المواصلة على هذا المنوال“.

وتصاعد التوتر بين مالي وشركائها الدوليين بعدما لم يجرِ المجلس العسكري انتخابات في أعقاب انقلابين عسكريين.