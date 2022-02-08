بيونغيانغ تتباهى بإحداث "هزة في العالم" باختبار صواريخ يمكنها إصابة أمريكا

تباهت كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، بأنها واحدة من حفنة دول فقط تملك أسلحة نووية وصواريخ متطورة، وبأنها الوحيدة التي تقف في وجه الولايات المتحدة، وتحدث ”هزة في العالم“ باختبارات الصواريخ.

وتصاعد التوتر الدولي بسبب سلسلة من تجارب الصواريخ الباليستية التي أجرتها كوريا الشمالية في الآونة الأخيرة في خرق لحظر يفرضه مجلس الأمن الدولي منذ فترة طويلة.

وشهد شهر يناير/ كانون الثاني، عددًا قياسيًا من تلك التجارب مع إطلاق ما لا يقل عن 7 صواريخ من بينها نوع جديد من ”الصواريخ فوق الصوتية“ القادرة على المناورة في سرعات عالية.

وتضمنت التجارب أيضًا أول إطلاق، منذ العام 2017، لصاروخ (هواسونغ-12) الباليستي متوسط المدى، والذي يمكنه إصابة أراضٍ للولايات المتحدة في المحيط الهادئ.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية بكوريا الشمالية في بيان: ”في عالم اليوم الذي تهدر فيه الكثير من الدول الوقت في التعامل مع الولايات المتحدة بخضوع وطاعة عمياء، هناك دولة واحدة فقط على ظهر هذا الكوكب يمكنها أن تحدث هزة في العالم بإطلاق صاروخ يمكنه بلوغ البر الرئيس للولايات المتحدة“.

وأضاف البيان الذي نشر على موقع الوزارة أن سلسلة الاختبارات التي أجريت، منذ بداية العام الجديد، تمثل ”إنجازات رائعة“ أسهمت بتعزيز اقوة لردع الحربي لكوريا الشمالية.

وتابع البيان: ”هناك أكثر من 200 دولة في العالم، لكن القليل منها فقط يمتلك قنابل هيدروجينية، وصواريخ باليستية عابرة للقارات، وصواريخ فوق صوتية“.

وأشار البيان إلى صاروخ ”هواسونج-15″، وهو أطول الصواريخ الباليستية العابرة للقارات التي اختبرتها بيونغيانغج من حيث المدى، وتمت تجربته مرة واحدة، العام 2017، ويعتقد أنه يتمتع بقدرة على حمل رؤوس نووية إلى أي مكان في الولايات المتحدة.

كما أشار البيان أيضًا إلى صاروخ ”هواسونغ-12″، الذي هددت كوريا الشمالية ذات مرة باستخدامه في جوام.

ومنذ العام 2019، توقفت المحادثات التي تجرى مع بيونغيانغ للتخلي عن أسلحتها أو الحد من امتلاكها مقابل تخفيف العقوبات.

ودعت الولايات المتحدة كوريا الشمالية، يوم الإثنين، لوقف تمويل برامجها النووية والصاروخية، وإعطاء الأولوية لاحتياجات شعبها.

ويقول مسؤولون أمريكيون، وكوريون جنوبيون، إنهم يخشون من أن إطلاق صاروخ هواسونج-12، في الثلاثين من يناير/ كانون الثاني، قد يكون خطوة نحو الاستئناف الكامل لتجارب كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية العابرة للقارات والأسلحة النووية.

ولم تجرِ كوريا الشمالية أي اختبارات نووية أو تطلق صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات، منذ العام 2017.