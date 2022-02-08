الجيش الإسرائيلي يكشف عن "مصنع" لبيانات الحرب الخاصة بالذكاء الاصطناعي

كشف الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، عن ”مصنع“ لبيانات الحرب الخاصة بالذكاء الاصطناعي وإستراتيجيته.

وذكرت صحيفة ”جيروزاليم بوست“ الإسرائيلية، أن ”الجيش الإسرائيلي، كشف عن مصنع لبيانات الحرب الخاصة بالذكاء الاصطناعي، خلال أسبوع بلافاتنيك للذكاء الاصطناعي الافتراضي المنعقد في جامعة تل أبيب“.

ونقلت الصحيفة عن مدير إدارة التحول الرقمي في الجيش الإسرائيلي، أفيعاد دغان، قوله إن ”رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، وافق قبل أسابيع قليلة فقط على إستراتيجية جديدة للذكاء الاصطناعي“.

وأشار إلى أنه ”يمكن للبيانات والذكاء الاصطناعي أن يربحا الحروب حقًا، وليس فقط عبر الأسلحة والطائرات النفاثة والغواصات“، وفق ما نقلته الصحيفة الإسرائيلية.

وأوضح دغان، وفقًا للصحيفة، أن ”السرعة التي يمكننا بها صنع سلاح جديد تختلف تمامًا عن صنع سلاح مادي“، مشيرًا إلى أن ”هذا النوع من المصانع سيكون أكثر مرونة وتكيفًا بشكل كبير“.

وبين أن ”هذه الإستراتيجية من الذكاء الاصطناعي ستحل التأخيرات الطويلة، والموارد اللازمة لشراء طائرة F-35 ومعظم الأسلحة الجديدة الأخرى للقوات العاملة في الجيش الإسرائيلي“.

ونوه دغان إلى أن ”قدرات الذكاء الاصطناعي الجديدة ستكون ذات أهمية كبيرة في أي حرب مستقبلية محتملة مع حزب الله في لبنان“، مبينًا أن الجيش الإسرائيلي طور قائمة بآلاف الأهداف من خلال هذه الإستراتيجية.

وكشفت إسرائيل لأول مرة، عن استخدام الجيش الإسرائيلي منصة تكنولوجية متقدمة للذكاء الاصطناعي، خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة في مايو/أيار الماضي.

ووفق وسائل إعلام عبرية، فقد تركز استخدام المنصة للذكاء الاصطناعي على تجميع البيانات المتعلقة بالأفراد والأهداف المستهدفة في قطاع غزة بنظام واحد، وذلك في إطار المساعدة على تحليل المعلومات الاستخبارية الضرورية واستخراجها.

وكانت الصحيفة نفسها قد نقلت في وقت سابق عن ضابط بارز في جهاز الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي، قوله إن ”الذكاء الاصطناعي شكل للمرة الأولى مكوناً رئيساً ومضاعفاً للقوة في محاربة العدو“.

وأشار الضابط نفسه إلى أن ”الذكاء الاصطناعي شكل حملة أولى من نوعها، لجأ خلالها الجيش الإسرائيلي إلى أساليب تكنولوجية جديدة خلال الحرب على غزة“.

وحسب الجيش الإسرائيلي، فإن ”استخدام الذكاء الصناعي في المعركة الأخيرة أدّى إلى تقصير مدة القتال وجمع الأهداف بفعالية وسرعة“.