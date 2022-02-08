ولاية كارناتاكا الهندية تغلق المدارس بعد احتجاجات على حظر الحجاب

قال رئيس وزراء ولاية كارناتاكا الواقعة في جنوب الهند، اليوم الثلاثاء، إن الولاية أمرت بإغلاق المدارس والجامعات ثلاثة أيام؛ وذلك في أعقاب تفجر احتجاجات ردا على رفض بعض المدارس دخول طالبات يرتدين الحجاب.

وذكرت وسائل إعلام في الهند، الأسبوع الماضي، أن العديد من المدارس في مدينة أودوبي الساحلية منعت دخول الطالبات المسلمات اللائي يرتدين الحجاب، مستندة إلى أمر من وزارة التعليم، مما أثار احتجاجات بين الطلبة وأولياء الأمور.

وارتفعت حدة التوتر خلال الأيام الأخيرة في أودوبي ومناطق أخرى في ولاية كارناتاكا ذات الغالبية الهندوسية، حيث احتشدت طالبات يرتدين شالات الزعفران، التي يرتديها الهندوس عادة في الفصول الدراسية لإظهار دعمهم لحظر الحجاب في مدارسهم.

وأظهرت صور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مئات الأشخاص وهم يتظاهرون رافعين الأعلام الهندية في اثنتين على الأقل من مدن الولاية، في أحدث مسيرات احتجاجية على قرار منع ارتداء الحجاب في هذه المدارس.

ومن المتوقع أن تستمع المحكمة العليا في الولاية إلى الالتماسات، الثلاثاء، قبل أن تقرر ما إذا كانت ستلغي منع ارتداء الحجاب والسماح للتلميذات المحجبات بالعودة إلى مقاعد الدراسة.

وقالت مديرة المنظمة الإسلامية للفتيات في كارناتاكا، سمية روشان، خلال مؤتمر صحفي، الإثنين، إن ”القرار تمييزي بطبيعته ويتعارض مع الحقوق التي ينص عليها الدستور الهندي“. واعتبرت أن ”منع ارتداء الحجاب هو تعدٍ على قرار شخصي يحق للتلميذات اتخاذه ولا يؤذي أحداً“. وفاقمت القرارات الجديدة مخاوف المسلمين الذين يشكلون أقلية في الهند، ويعتبرون أنفسهم عرضة لاضطهادات متزايدة منذ أن أصبح ناريندرا مودي رئيساً للوزراء.

ودعا باسافاراج بوماي رئيس وزراء كارناتاكا، الثلاثاء، جميع الطلبة والمعلمين وإدارات المدارس والجامعات وسكان الولاية إلى ”الحفاظ على السلام والانسجام فيما بينهم“.

وأصدرت حكومة الولاية، التي تبلغ نسبة سكانها من المسلمين 12%، ويحكمها حزب ”بهاراتيا جاناتا“ القومي الهندوسي الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء ناريندرا مودي، أمرا في 5 فبراير/شباط يلزم جميع المدارس باتباع الزي المدرسي الذي تضعه الإدارات.

وقال بي.سي. ناجيش وزير التعليم في الولاية إنه ”جرى تحديد الزي المدرسي بعد النظر في أوامر قضائية من جميع أنحاء البلاد تحظر ارتداء الحجاب في المؤسسات التعليمية“.