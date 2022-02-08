محمد بن زايد يطمئن هاتفيًا على صحة أردوغان بعد إصابته بـ"كورونا"

أجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، اليوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اطمأن خلاله على صحته بعد الإعلان عن إصابته بفيروس ”كورونا“، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأعرب ولي عهد أبوظبي خلال الاتصال عن تمنياته للرئيس التركي ”بالشفاء العاجل، والتمتع بموفور الصحة والعافية، وأن يتجاوز هذا العارض الصحي في أقرب وقت“.

كما أعرب الشيخ محمد بن زايد، وفقًا للوكالة الرسمية، عن ”تمنياته للسيدة الأولى، أمينة، أردوغان، بالصحة والعافية والشفاء العاجل من هذا المرض، وللشعب التركي الصديق السلامة من كل مكروه“.

وقالت ”وام“ إن ”الرئيس التركي عبَّر عن شكره وتقديره للشيخ محمد بن زايد آل نهيان على هذه اللفتة الكريمة، وما أبداه من مشاعر طيبة تجاهه وشعبه، متمنيًا لولي عهد أبوظبي دوام الصحة والسلامة، ولدولة الإمارات وشعبها، كل خير“.

وكان الرئيس أردوغان، أعلن، يوم السبت الماضي، إصابته هو وزوجته بفيروس ”كورونا“ عبر المتحور ”أوميكرون“، بعد أن شعر بأعراض خفيفة، جعلته يجري اختبارًا، لتظهر نتيجته إصابته بالفيروس ”إيجابية“.

وقال أردوغان عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“: ”بعد أعراض خفيفة شعرت بها أنا وزوجتي، وبعد تحليل كورونا الذي أجريناه ظهرت النتيجة موجبة، وعلمنا أنه المتحور أوميكرون، والأعراض التي نعاني منها هي أعراض خفيفة“.

وأضاف: ”سأكون على رأس عملي، وسأواصل عملي من المنزل، متمنيًا منكم الدعاء“.

من جانبها، غردت زوجة أردوغان أيضًا، قائلة: ”نحن معًا في كل الظروف، ونأمل أن نتجاوز المرض بأسرع وقت، متمنين الدعاء منكم“.

وكان أردوغان أعلن، نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أنه يعتزم زيارة دولة الإمارات العربية المتحدة، في شباط/ فبراير 2022.

وجاء ذلك الإعلان حينها بعد أيام قليلة من زيارة ولي عهد أبوظبي، لتركيا، في زيارة كانت الأولى من نوعها منذ 10 أعوام.

وقال أردوغان، أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي، في مقابلة مع محطة ”إن.تي.في“ التلفزيونية إن زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة ”ستفتح صفحة جديدة“.

وفي الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اتصالًا هاتفيًا من رجب طيب أردوغان، هنأه خلاله بمناسبة اليوم الوطني الخمسين لدولة الإمارات.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن الرئيس التركي ”تمنى لدولة الإمارات وشعبها مزيدًا من التقدم والازدهار“.