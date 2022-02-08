وفد من طالبان يبحث في جنيف إيصال المساعدات إلى أفغانستان

أعلنت وزارة الخارجية السويسرية، اليوم الثلاثاء، أن وفدًا من طالبان يجري زيارة إلى جنيف لعقد محادثات مع مسؤولين سويسريين، ومنظمات غير حكومية، بشأن حقوق الإنسان، وإيصال المساعدات الإنسانية.

وسيجري وفد طالبان محادثات مع الصليب الأحمر وغيرها من المنظمات غير الحكومية في المدينة السويسرية، حيث تتخذها العديد من الوكالات التابعة للأمم المتحدة مقرًا.

ونقلت وكالة ”فرانس برس“ عن ناطقة باسم الخارجية السويسرية، قولها إن ”أعضاء من الوفد سيجرون محادثات تتطرق إلى إيصال المساعدات للسكان المحتاجين إليها، وحماية العاملين في المجال الإنساني، واحترام حقوق الإنسان“.

وأضافت أن ”حماية الأطفال خلال النزاعات، وإدارة الأراضي الملوثة بالألغام، مدرجة أيضًا على جدول أعمال المؤتمرات، التي تنعقد بترتيبات سرية“. بحسب تعبيرها.

وذكرت المتحدثة، أن ممثلين عن الخارجية السويسرية سيلتقون الوفد، الأسبوع الجاري. لكنها شددت على أن ”قدوم وفد الحركة المتطرفة إلى سويسرا لا يعني منح طالبان الشرعية أو الاعتراف بها“.

وتعيش أفغانستان أزمة مالية تتفاقم في ظل ارتفاع معدل التضخم، وتفشي البطالة، منذ استولت طالبان على السلطة، في منتصف آب/أغسطس، تزامنًا مع سحب الولايات المتحدة قواتها بعد حرب دامت 20 عامًا.

وأحدث توقف المساعدات بعد سيطرة طالبان على السلطة أزمة إنسانية في أفغانستان، التي كانت في الأساس تعاني من تداعيات حروب عاشتها على مدى عقود.

والثلاثاء الماضي، قال وزير خارجية حركة طالبان، أمير خان متقي، خلال مقابلة مع وكالة ”فرانس برس“، إن الحكومة الجديدة في أفغانستان تقترب من هدف الاعتراف بها دوليًا، مؤكدًا أن قرارات النظام الجديد لا تُتخذ ”تحت ضغط من أحد“ إنما وفقًا لسياستها.

وفي أول مقابلة له منذ عودته من محادثات أجرتها طالبان مع الدول الغربية في أوسلو، طالب ”متقي“، واشنطن بفك القيود عن أصول المصرف المركزي، للمساعدة بتخفيف حدة الأزمة الإنسانية.

وتابع: ”فيما يتعلق بالاعتراف.. ونتائجه التي تتسم بالتبادل بين الدول، حققنا تقدمًا جيدًا“، مضيفًا: ”اقتربنا أكثر من هذا الهدف“.

وفي نهاية كانون الثاني/يناير، استضافت النرويج محادثات بين حركة طالبان والدول الغربية، هي الأولى على أرض دولة غربية، حيث تم بحث الأزمة الإنسانية التي تعصف بأفغانستان، وقضايا حقوق الإنسان، وعلى رأسها حقوق المرأة.

ولم تعترف أي دولة حتى الآن بحكومة طالبان، وأكدت النرويج ”أن المحادثات لا تشكل أي نوع من الاعتراف“، إلا أن الحركة تجد فيها خطوات إيجابية باتجاه كسر العزلة المفروضة عليها، بعد عودتها إلى الحكم، في آب/أغسطس الماضي.