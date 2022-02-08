رئيس وزراء أستراليا يعتذر عن "وقائع تحرش" ارتكبها سياسيون

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

قدم رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، اليوم الثلاثاء، اعتذارات عن التحرش الجنسي والاعتداءات والتنمر على نطاق واسع داخل الطبقة السياسية، بعدما هزت قضية اغتصاب البلاد قبل عام.

واعتذر رئيس الوزراء الأسترالي في حديث إلى النواب من المساعدة السابقة بريتاني هيغينز، التي اتهمت زميلا لها باغتصابها داخل مكتب وزير في العام 2019.

وقال سكوت موريسون: ”أعتذر للسيدة هيغينز عن كل الأمور السيئة التي تحصل هنا“، مسهبًا بالحديث عن ثقافة سوء معاملة استمرت عقودا داخل أروقة السلطة.

وأضاف: ”لكنني متأسف على أكثر من ذلك، أي لكل اللواتي كن قبل السيدة هيغينز، ومررن بالأمور نفسها“.

وتابع رئيس الوزراء الأسترالي: ”خلال عقود عدة، تم ترسيخ ثقافة ونظام أصبح فيهما التنمر والإساءة والمضايقات وحتى العنف في بعض الحالات طبيعيين“.

وصدم الأستراليون حين تحدثت هيغينز علنا، في يناير/ كانون الثاني 2021، عن التجربة التي مرت بها، وعن الطريقة التي تمّ استقبالها فيها حين أعلمت رؤساءها بالأمر.

وقالت إن ضغطًا مورس عليها لثنيها عن اللجوء إلى الشرطة قبل انتخابات العام 2019، وتطرّقت إلى ”ثقافة الصمت“ داخل الأحزاب السياسية الأسترالية.

وأطلقت الحكومة تحقيقات عدة بعد اتهامات هيغينز ومساعدات أخريات.

وكشفت إحدى التحقيقات، التي صدرت على شكل دراسة باسم ”دراسة جينكينز“ مؤلفة من 450 صفحة، أن 33,33% من العاملين حاليًا في المؤسسات الحكومية وفي البرلمان تعرّضوا لتحرّش جنسي خلال العمل.

وقال موريسون، في خطابه أمام البرلمان: ”يجب أن يتغير ذلك. إنه يتغير حاليًا.. وأعتقد أنه سوف يتغير في المستقبل“.

واعتذر زعيم المعارضة أنتوني ألبانيزي من هيغينز، بالنيابة عن حزب العمال.

وبينما كانت هيغينز بين الحاضرين في الجلسة، بدا عليها التأثر أثناء الاستماع إلى الاعتذارات.

وكانت محاطة بثلاث نساء عملن كمساعدات سابقًا نددن أيضًا باعتداءات عليهن، إضافة إلى ناشطتين في مجال حقوق المرأة.

وستتحدث هيغينز، غدا الأربعاء، أمام ”نادي الصحافة الوطني“ National Press Club، إلى جانب غريس تيم، ضحية أخرى للتحرش الجنسي سميت ”أسترالية العام 2021“.

ورفضت تيم اعتذارات موريسون، وكتبت على ”تويتر“، اليوم الثلاثاء: ”ماذا عن بعض الإجراءات الوقائية والاستباقية بدلا من الاكتفاء بهذه العروض في اللحظة الأخيرة قبل الانتخابات؟“