بلجيكا.. اعتقال 13 شخصا بشبهة الإرهاب

اعتقلت السلطات البلجيكية، اليوم الثلاثاء، 13 شخصا في إطار تحقيق مفتوح منذ عدة أشهر لدى قاضي مكافحة الإرهاب، بعد الاشتباه في جماعة ”تتوسع داخل الحركة السلفية الجهادية“، حسب ما أعلنه مكتب المدعي العام الاتحادي.

وتمت الاعتقالات خلال عمليات البحث التي أجريت في المناطق الحضرية في أنتويرب شمال البلاد، وكان الهدف منها ”ضبط أفضل لأنشطة“ هذه المجموعة، حسب بلاغ النيابة العامة، الذي لم يضف أية تفاصيل حول طبيعة تلك الأنشطة.

ومن المفروض أن يعرض المعتقلون، وجميعهم من الذكور، أمام قاض مختص خلال 48 ساعة، ليقرر في تمديد حبسهم أو الإفراج عنهم.

ومرت العملية الأمنية دون أية حوادث تذكر، وتجند لتنفيذها 100 من عناصر الشرطة الفيدرالية، حسب موقع ”لاديبيش“ الفرنسي.

وكانت مدينتا بروكسيل وأنترويب البلجيكيتين، متهمتين في الماضي من طرف الأوروبيين بكونهما بؤرتين لتصدير المتطرفين و“الجهاديين“ على المستوى الدولي.

وتعتبر مدينة أنترويب معقلا لجماعة ”شريعة فور بلغيوم“( Sharia4Belgium)، التي كانت تدعو إلى الجهاد منذ إنشائها في 2010، والتحق العديد من أعضائها بالمنظمات الإرهابية في سوريا.

وحكم القضاء البلجيكي على زعيمها السابق فؤاد بلقاسم، المنحدر من أصل مغربي، في عام 2015 بالسجن لمدة 12 عاما، ثم جرده من الجنسية البلجيكية في عام 2018.

وتخشى بلجيكا مثل هذه التنظيمات، خصوصا منذ تنفيذ الهجمات الإرهابية في بروكسل سنة 2016، بكل من مطار المدينة ومحطة الميترو مالبيك. وإعلان تنظيم ”داعش“ مسؤوليته عن الهجوم وقتها.

ووقعت التفجيرات بعد يوم من إلقاء القبض على صلاح عبدالسلام، المشتبه به الرئيس في هجمات باريس 2015، إثر مداهمة منزل في حي مولينبيك في بروكسل يوم 18 مارس آذار عام 2016.

واكتسب حي موليبيك سمعة سيئة بعد ذلك، خصوصا أن عبدالحميد أبا عود، المتهم بأنه العقل المدبر لهجمات باريس، ينحدر منه.

كما أكدت الأجهزة الأمنية في بلجيكا ودول أوروبية عدة، أنه كان لعناصر ينتمون لحي مولنبيك صلة بهجمات مسلحة عدة، بينها تفجير المتحف اليهودي في بروكسل في مايو/أيار عام 2015، والهجوم على الشرطة في يناير/كانون الثاني 2015، إلى جانب هجوم تم إحباطه كان يعد لضرب قطار يربط بين مدينتي بروكسل وباريس.