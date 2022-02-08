الأمم المتحدة تطالب "طالبان" بالإفراج عن ناشطات أفغانيات

طالب مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، حركة طالبان بالإفراج عن أربع ناشطات وأقاربهن في أفغانستان اعتُقلن أو اختُطفن الشهر الماضي، بعد احتجاجات على حرمان النساء من حقوقهن منذ سيطرة الحركة على البلاد في شهر أغسطس الماضي.

وقالت ليز ثروسيل، المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في جنيف، إنه ”لا تتوافر معلومات عن مكان النساء الأربع اللاتي شاركن في احتجاج على أوضاع حقوق النساء في الـ 16 يناير/كانون الثاني“، مؤكدة أن المكتب ”يمارس ضغوطا على السلطات لتفصح عن معلومات عن هذه الحالات“.

وأضافت ثروسيل: ”نطالب بالإفراج عنهن فورا.. نشعر بقلق بالغ إزاء سلامة النساء المختفيات وأفراد أسرهن“، موضحة أن ”بروانة إبراهيم خيل وطمانا برياني اختُطفتا مع أقاربهما في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، في حين ألقي القبض على مرسال أيار وزهرة محمدي في الأسبوع الماضي، وأنه ليست هناك معلومات عن مكان احتجازهن، وأنه من غير الواضح من وراء احتجاز النساء، وأن مسؤولي طالبان نفوا أي دور لهم“.

في المقابل، قال بلال كريمي، المتحدث باسم حكومة طالبان لدى سؤاله: ”ما زلنا نحقق ونحاول الوصول إلى معلومات“.

وزادت المخاوف على سلامة معارضات طالبان والنساء البارزات منذ سيطرة الحركة على السلطة في البلاد في أغسطس/آب، بينما كانت القوات الأجنبية تنسحب. وفر كثير من نشطاء منظمات المجتمع المدني والنشطاء المطالبين بحقوق النساء من البلاد في أعقاب ذلك.

وكانت مبعوثة الولايات المتحدة المكلّفة بملف حقوق النساء الأفغانيات رينا أميري قد أعلنت، في تغريدة، أنّ ”هذه الاعتقالات الجائرة يجب أن تتوقف. وإذا كانت طالبان تسعى لنيل اعتراف الشعب الأفغاني والعالم بها، فعليها أن تحترم الحقوق الإنسانية للأفغان، خصوصاً النساء، بما في ذلك حرية التعبير“.

وقالت حركة طالبان الأفغانية، في وقت سابق، إنها أصدرت عفوا عن جميع معارضيها السابقين، وإنها تحترم حقوق النساء، وفق الشريعة الإسلامية والأعراف الاجتماعية، لكن كثيرا من دعاة حقوق الإنسان والدبلوماسيين الأجانب يشعرون بالقلق.

وتشترط الدول الغربية احترام حقوق النساء مقابل الإفراج عن مليارات الدولارات من المساعدات الدولية التي جُمّدت عقب سيطرة طالبان على الحكم في كابول، علما أن المساعدات الدولية كانت تشكّل نحو 75 بالمئة من الميزانية العامة لأفغانستان قبل عودة طالبان إلى السلطة.