تمديد مهلة السماح لرحلات الطيران الإسرائيلي إلى دبي

أفاد مسؤول إسرائيلي بأن شركات الطيران الإسرائيلية واصلت رحلاتها إلى دبي اليوم الثلاثاء، بعد تأجيل موعد نهائي لترتيبات أمنية جديدة للسماح بمزيد من المناقشات.

وكان الإبقاء على رحلات طيران شركات العال ويسرائير وأركيا من تل أبيب، موضع شك، بعد أن أبدى جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) قلقه، الذي لم يعط أي تفاصيل بشأنه، من ترتيبات في مطار دبي الدولي، وفقا لوكالة ”رويترز“.

وكان مسؤول إسرائيلي قال، إن ”الترتيبات القائمة سينتهي العمل بها اليوم الثلاثاء“، ما يجعله الموعد النهائي الفعلي لمعالجة ”مخاوف“ الشين بيت في محادثات مع السلطات في دبي.

لكن المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه قال اليوم الثلاثاء، إن الطرفين ”اتفقا على استمرار الرحلات“.

وكانت إسرائيل قالت الأحد الماضي، إنها ربما توقف رحلات شركات طيران إسرائيلية إلى دبي في الأيام القليلة المقبلة بسبب خلاف حول ترتيبات أمنية، لكنها تدرس تحويلها إلى أبوظبي بدلا من ذلك.

وقالت مصادر إسرائيلية، إن الخلاف حول هذه الترتيبات فني وليس سياسيا.

وذكر مسؤول إسرائيلي الأحد الماضي، إنه ”من المقرر أن تنتهي يوم الثلاثاء الترتيبات الأمنية الحالية المتعلقة برحلات ثلاث شركات طيران إسرائيلية، هي العال ويسرائير وأركيا، إلى مطار دبي الدولي؛ ما يجعل أمام المفاوضين 48 ساعة لإيجاد حل“.

وقد تكون الخلافات الحاصلة ناجمة عن رفض السلطات في دبي السماح للضباط الإسرائيليين بالمشاركة في الإجراءات الأمنية الخاصة بالطائرات الإسرائيلية.

ووفقا لخبراء في متابعة شؤون الملاحة الجوية فإن شركات الطيران الإسرائيلية تشتهر بوضع ضباط أمن خاصين بها في المطارات الدولية حيث يقومون بإجراءات الاستجواب والتفتيش الأمني ​​للركاب.

ووفقا لوكالة رويترز فإن من المرجح أن تستفيد شركة الطيران الإماراتية فلاي دبي إذا توقفت شركات الطيران الإسرائيلية عن تسيير رحلات إلى دبي إذ تُسيّر هذه الشركة رحلات مباشرة إلى تل أبيب.

غير أن موقع ”واللا“ العبري أشار إلى أن من المحتمل أن يؤدي الأمر إلى تعليق رحلات شركتي ”فلاي دبي“ وطيران الإمارات إلى إسرائيل.

وبدأت الرحلات الجوية المباشرة من إسرائيل إلى الإمارات بعد إقامة علاقات رسمية بينهما في العام 2020. وزار مئات الآلاف من الإسرائيليين الدولة الخليجية منذ ذلك الحين.