استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

استشهد ثلاثة فلسطينيين، اليوم الثلاثاء، بمدينة نابلس في الضفة الغربية، وذلك بعد استهدافهم من قبل قوة إسرائيلية خاصة، بزعم إطلاقهم النار على أهداف إسرائيلية خلال الأيام الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب، استشهاد الفلسطينيين الثلاثة، مشيرة إلى أن ذلك جاء بعد إطلاق النار عليهم وسط مدينة نابلس.

وفي السياق، أظهرت مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام فلسطينية، المركبة المستهدفة من قبل القوات الإسرائيلية، والتي بدت عليها آثار الطلقات النارية.

#عاجل "استشهدو".. في مكان إطلاق قوات الاحتلال النار على شبان في سيارة وسط مدينة نابلس بالضفة الغربية pic.twitter.com/dXMkO8kFrz — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) February 8, 2022

كما نشرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية ”كان“، مقطع فيديو لمكان الحادثة، مشيرة إلى أن وحدة أمنية خاصة من الجيش الإسرائيلي اغتالت الفلسطينيين الثلاثة.

אחרי ארבעה פיגועי ירי באזור שכם בתוך שבועיים – כוחות הביטחון חיסלו את שלושת חברי החוליה@roysharon11 @kaisos1987 pic.twitter.com/51wkAQEQWE — כאן חדשות (@kann_news) February 8, 2022

وبحسب القناة العبرية، فإن ذلك يأتي بعد أربع عمليات إطلاق نار في مناطق متفرقة من مدينة نابلس نفذها الفلسطينيون الثلاثة على مدار الأسبوعين الماضيين.

وفي السياق، قالت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية، إن وحدة ”اليمام“، وهي وحدة النخبة في الجيش الإسرائيلي، تمكنت من القضاء على خلية فلسطينية مسؤولة عن إطلاق النار على عدة أهداف إسرائيلية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في وزارة الدفاع الإسرائيلية قولهم إن الخلية كانت مسؤولة عن سلسلة من هجمات إطلاق النار على قوات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الأسابيع الأخيرة.

من جانبه، علق وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومير بارليف، بالقول: ”في الضفة الغربية تم قتل ثلاثة فلسطينيين أطلقوا النار على أهداف إسرائيلية“.

وأضاف بارليف، وفق ”يديعوت أحرونوت“، أنه ”من تم تصفيتهم فرقة إعدام مسؤولة عن سلسلة عمليات ضد اليهود، وأبارك لقوات الجيش الإسرائيلي الممتازة هذه العملية الناجحة“.

وفي السياق، أصدرت كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة فتح، بيانا صحفيا نعت فيه الشهداء الفلسطينيين الثلاثة.

وقالت الكتائب في بيانها: ”ننعى شهداءنا الأبطال إبراهيم النابلسي وأدهم مبروك ومحمد الدخيل، بعد عملية اغتيال نفذتها قوة إسرائيلية خاصة في مدينة نابلس“.

وأضاف البيان: ”تؤكد كتائب شهداء الأقصى أن دماء شهدائها لن تذهب هدرًا وأن الرد قادم، وسيقابل الدم بالدم“.

الجدير ذكره، أن الضفة الغربية تشهد توترا أمنيا غير مسبوق زادت حدته مع بداية العام الجاري، حيث سجلت أكثر من حادثة لإطلاق النار والمواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي.