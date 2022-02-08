النيابة الإسرائيلية تطالب بالسجن 7 أعوام إضافية بحق أسرى "عملية جلبوع"

ذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، يوم الثلاثاء، أن النيابة الإسرائيلية طالبت بإيقاع عقوبة إضافية على الأسرى الستة الذين تمكنوا من الفرار من سجن ”جلبوع“ العام الماضي.

وأكد مدير عام الدائرة القانونية في هيئة شؤون الأسرى والمحررين جميل سعادة، أن ”نيابة الاحتلال العامة تطالب بالسجن 7 سنوات إضافية للأسرى الستة“، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية ”وفا“.

وقال سعادة، إن ”النيابة الإسرائيلية طالبت أيضًا بالحبس لمدة 5 سنوات إضافية للأسرى الذين قدموا المساعدة للأسرى الستة“.

بينما قال محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين منذر أبو أحمد، إن ”المحكمة الإسرائيلية الواقعة في مدينة الناصرة قامت بتأجيل محاكمة أسرى نفق جلبوع إلى الـ11 من نيسان/ أبريل المقبل“.

والعام الماضي في أيلول/ سبتمبر الماضي، تمكن ستة أسرى فلسطينيين من الهرب من نفق حفروه في سجن ”جلبوع“، الذي يعد الأكثر تحصينا في إسرائيل.

غير أن إسرائيل أعادت اعتقالهم مرة جديدة، بعد نحو أسبوعين من فرارهم، ووجهت لهم تهمة الهرب من السجن.

والأسرى الستة الذين تمكنوا من الفرار من سجن ”جلبوع“ هم زكريا الزبيدي، ومحمد العارضة، ومحمود العارضة، وأيهم كممجي، ومناضل انفيعات، ويعقوب قادري، ومعظمهم من مدينة جنين بالضفة الغربية.

ومنذ إعادة اعتقالهم، خضع الأسرى الستة لتحقيقات مكثفة، قبل أن تقوم إدارة السجون بعزلهم في سجون انفرادية، في ظروف قاسية للغاية، وفق ما ذكرته بيانات رسمية صادرة عن هيئة شؤون الأسرى.

ويواجه الأسرى الستة تهما بمحاولة الهروب من السجن وهو أمر مخالف للقوانين الإسرائيلية، بالإضافة إلى تهمة حفر نفق في سجن ”جلبوع“، وهي التهمة التي استثني منها الأسير الفلسطيني زكريا زبيدي.

من جهة أخرى، أكدت صحيفة ”معاريف“ العبرية، أنه إذا ثبتت على الأسرى الستة لوائح الاتهام، فإن الحكم الذي تطالب به النيابة الإسرائيلية سيضاف إلى السنوات الأخرى التي حوكموا بها سابقا، وذلك في حالة موافقة المحكمة الإسرائيلية على هذه المطالب.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن لائحة الاتهام المرفوعة ضد الأسرى الستة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تتضمن لوائح اتهام أبرزها الهروب من السجن، وقد تم وضع الأسرى في زنازين انفرادية موزعة على السجون المختلفة في إسرائيل.