بين فرنسا وروسيا.. معركة عض الأصابع في أوكرانيا والساحل الأفريقي

على الرغم من أن الملف الأوكراني والأزمة المتصاعدة في شرق أوروبا طغت ”إعلاميا“ على تغطية الزيارة التي أداها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى روسيا أمس الاثنين، إلا أن ثمة زوايا أخرى لم تحظ بالاهتمام ذاته.

خلال مؤتمر صحفي إثر المباحثات بين بوتين وماكرون، كشف الرئيس الروسي أنه ناقش مرارا مع نظيره الفرنسي موضوع مرتزقة فاغنر ، الذين ينتشرون في بضع دول أفريقية أخيرا، مشيرا إلى أنهم لا علاقة لهم بالدولة الروسية.

كلام بوتين أثار، بحسب معلقين، التساؤل حول غرض زيارة ماكرون، الذي تعاني بلاده من اتساع رقعة الرفض في منطقة الساحل الأفريقي خصوصا مع موجة الانقلابات الأخيرة في كل من مالي وبوركينا فاسو وغينيا كوناكري، وسط تزايد الدور الذي تلعبه فاغنر هناك.

وقبل أيام طرد المجلس العسكري الحاكم في مالي السفير الفرنسي، بعد حرب تصريحات لاذعة بين المسؤولين في باريس وباماكو.

وقال الصحفي الأزوادي عبد الرحمن الحرمي، في تغريدة على حسابه في تويتر ”هذا الرد (من بوتين) يعكس أن فرنسا منزعجة جدا من وجود فاغنر بدليل أن ماكرون ناقش القضية مع بوتين مرارا، ولكن الرد الروسي بالتنصل من أي علاقة مع المجموعة قطع الطريق على المحاولات الفرنسية لحث الدولة الروسية على اتخاذ أي إجراء“.

وبعيدا عن نفي بوتين علاقة حكومته بفاغنر، فإن تصريحات خبراء ومسؤولين روس تشير إلى أن الشركة الأمنية العملاقة تلعب دورا مهمّا في سياسة موسكو الخارحية لا سيما في مناطق النفوذ الفرنسي التقليدية في أفريقيا.

رد في أرض الخصم

وفي هذا الصدد، نقلت وسائل إعلام عن الخبير في المجلس الروسي للشؤون الدولية سيرغي بالماسوف قوله إن أزمة بوركينافاسو (انقلاب يناير الماضي) تشكل فرصة لروسيا للرد على الموقف الفرنسي الداعم لأوكرانيا.

وتدعيما لهذا الكلام، تنقل صحيفة العربي الجديد اللندنية عن نائب رئيس قسم الإعلام والصحافة بوزراة الخارجية الروسية أليكسي زايتسيف، قوله ”قبل عام فقط، كان من المستحيل حتى تخيّل وجود شركة فاغنر العسكرية الخاصة في مالي، والآن قد يتسع نشاطها ليشمل بوركينا فاسو ثم النيجر“.

ويضيف، بحسب الصحيفة ذاتها ”فرنسا تتبنى موقفا غير محايد حيال الأزمة الأوكرانية وترسل سفنًا حربية إلى البحر الأسود على مقربة من المياه الإقليمية الروسية، والآن أصبحت لدى روسيا فرصة لرش الملح على الجرح الفرنسي في أفريقيا وتعزيز مواقعها في القارة السمراء“.

ووقع انقلاب عسكري في نهاية يناير الماضي في بوركينافاسو أطاح فيه عسكريون شبان بالرئيس روش كابوري، تبعته مظاهرات مؤيدة حمل فيها مواطنون الأعلام الروسية.

تنازل فرنسي

وفيما يبدو أنه استجابة فرنسية للضغوط التي تمارسها عليها روسيا في منطقة الساحل الأفريقي، قال ماكرون، الاثنين، إنه قدم لنظيره الروسي، فلاديمير بوتين، ”ضمانات أمنية ملموسة“ لنزع فتيل الأزمة بين روسيا والغرب في ملف أوكرانيا.

والرئيس الفرنسي هو أول مسؤول غربي من الصف الأول يلتقي الرئيس الروسي منذ تصاعد التوتر في كانون الأول/ ديسمبر.

يذكر أن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان وجه قبل نحو أسبوع اتهامات لمجموعة فاغنر الروسية بنهب مالي.

وقال لودريان في مقابلة صحفية ”في أفريقيا الوسطى، وصل الأمر بهم (فاغنر) إلى حد الضراوة إذ كانوا يقايضون أمن السلطات بالحق في استغلال موارد المناجم بعيدا عن أي محاسبة.. في مالي، الأمر مماثل. باشروا منذ الآن استخدام موارد البلد لقاء حماية المجموعة العسكرية. إنهم ينهبون مالي“.