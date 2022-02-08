مسؤول فرنسي: بوتين تعهد بعدم إجراء مناورات جديدة قرب أوكرانيا

كشف مسؤول فرنسي، عقب محادثات أجراها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره إيمانويل ماكرون، أن بوتين تعهد بعدم إجراء مناورات عسكرية جديدة قرب أوكرانيا في الوقت الراهن،‭‭‭ ‬‬‬تمهيدا لاحتمال التوصل إلى تهدئة، بحسب ما نقلت عنه ”رويترز“.

وأضاف المسؤول الفرنسي أن الرئيس الروسي وافق أيضا على سحب القوات المشاركة في مناورات عسكرية في روسيا البيضاء، بالقرب من الحدود الأوكرانية بمجرد انتهاء تلك المناورات.

ولم يذكر بوتين نفسه شيئا من هذا القبيل عندما تحدث إلى وسائل الإعلام بعد محادثات مع ماكرون استمرت ست ساعات في الكرملين الاثنين.

كما لم يتسن لوكالة ”رويترز“، التأكد من مصدر مستقل من أن روسيا قدمت مثل هذه التعهدات.

وطلب المسؤول الفرنسي، خلال تصريحاته للصحفيين، عدم الكشف عن هويته.

وأصبح ماكرون أكبر زعيم غربي يجتمع مع بوتين منذ أن بدأت موسكو في حشد قواتها بالقرب من أوكرانيا.

وتقول الدول الغربية إنها تخشى أن تكون روسيا تتأهب لغزو أوكرانيا، إلا أن موسكو تنفي أي نية من هذا القبيل وتقول إنها قد تقوم بعمل عسكري، دون أن تحدده، ما لم يتم تلبية سلسلة من المطالب الأمنية.

وقال المسؤول الفرنسي إن ماكرون وافق خلال المحادثات على ”فتح حوار بشأن المسائل الإستراتيجية“ لكن لم ترد تفاصيل عما قد يتضمنه هذا الحوار.

كما طالب بوتين بإجراء تغييرات على الترتيبات الأمنية في أوروبا، ومنها تعهد بألا يسمح حلف شمال الأطلسي أبدا بانضمام أوكرانيا إليه وعدم نشر أي صواريخ قط بالقرب من حدود روسيا وأن يقلص التحالف الغربي من بنيته التحتية.

وقال بوتين إن بعضا من مقترحات نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون لنزع فتيل الأزمة بين روسيا والغرب في ملف أوكرانيا يمكن أن تسهم في حلحلة الأزمة.

وأضاف بوتين في مؤتمر صحفي مشترك مع ماكرون إن ”بعضا من هذه الأفكار، وهذه المقترحات (…) يمكن أن تشكّل أساسا لإحراز تقدم مشترك“.

واعتبر في المقابل أنّه من السابق لأوانه الخوض علنًا في هذه المقترحات.

وأكد أن روسيا ستبذل كل الجهود ”للتوصل إلى تسويات“ مع الغرب في ملف أوكرانيا.