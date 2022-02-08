الصين تحتج على بيع واشنطن أسلحة جديدة لتايوان

نددت وزارة الخارجية الصينية الثلاثاء، بأحدث بيع مزمع لأسلحة أمريكية إلى تايوان، قائلة إنها تقوض على نحو خطير أمن وسيادة البلاد.

وقال المتحدث تشاو لي جيان في إفادة صحفية يومية، إن ”الصين ستتخذ إجراءات صارمة لدعم مصالحها الأمنية“، وفق ما نقلت عنه ”رويترز“.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعربت تايوان عن شكرها للولايات المتحدة، بعد موافقتها على بيعها معدات عسكرية وخدمات بقيمة 100 مليون دولار، لدعم أنظمتها للدفاع الجوي والصاروخي، في وقت تكثف فيه المقاتلات الصينية توغلاتها في المجال الجوي للجزيرة، بحسب ”فرانس برس“.

وتعيش تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي تحت وطأة تهديد مستمر من غزو صيني، اذ تطالب بكين بالسيادة عليها وتعتبرها جزءا من أراضيها وتعد بالاستيلاء عليها يوما ما حتى لو تطلب الأمر استخدام القوة العسكرية.

وضاعفت بكين بشكل كبير من وتيرة توغلاتها الجوية في المجال الجوي التايواني في الأشهر الأخيرة، حيث شهد الربع الأخير من عام 2021 ارتفاعا هائلا في عدد الاختراقات.

وقال المتحدث باسم الرئاسة التايوانية كزافييه تشانغ في بيان ”هذه ثاني صفقة أسلحة لتايوان منذ تولى الرئيس جو بايدن منصبه، والمرة الأولى هذا العام“.

وأضاف ”أنها تعكس الشراكة الصلبة بين تايوان والولايات المتحدة“.

وأشارت وزارة الدفاع التايوانية، إلى أنه من المتوقع أن تدخل الصفقة حيز التنفيذ في آذار/ مارس المقبل.

وبحسب بيان صادر عن وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية، فإن الصفقة تشمل الدعم الهندسي وصيانة أنظمة الدفاع الجوي و“ضمان الجاهزية للعمليات الجوية“.

وأبرمت صفقة الأسلحة الأولى لصالح تايبيه خلال ولاية بايدن في آب/ أغسطس الماضي الذي شهد الموافقة على بيع الجزيرة أنظمة مدفعية هاوتزر.

والعام الماضي سجلت تايوان 969 توغلا جويا لطائرات حربية صينية، وفقا لقاعدة بيانات جمعتها وكالة فرانس برس، أي ضعف توغلات العام 2020 البالغة 380.

وأصبحت بكين عدائية بشكل متزايد تجاه تايوان، في ظل حكم الرئيس الصيني شي جينبينغ؛ ما أدى إلى تكثيف الضغط العسكري والدبلوماسي والاقتصادي على الجزيرة.