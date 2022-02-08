مالي يقدم تقريرا للكونغرس حول المحادثات النووية.. هل اقتربت الصفقة مع إيران؟

قالت صحيفة ”واشنطن فري بيكون“، إن المبعوث الأمريكي للشؤون الإيرانية، كبير المفاوضين في الملف النووي، روبرت مالي، سيقدم اليوم الثلاثاء، وللمرة الأولى، تقريراً سريا عن إيران إلى الكونغرس.

وأشارت الصحيفة في تقرير لها، إلى أن ”روبرت مالي الذي تجنب المواجهة مع الكونغرس خلال المحادثات النووية مع إيران، سيقدم اليوم تقريراً أخيراً إلى الكونغرس عبر الإنترنت من العاصمة فيينا“.

ووفق التقرير ”هذا هو أول لقاء لروبرت مالي مع أعضاء الكونغرس الأمريكي منذ العام الماضي، عندما انضم إلى إدارة بايدن كمبعوث خاص للشؤون الإيرانية“.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، أن ”هذه الخطوة تأتي بعد ضغوط من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين على إدارة بايدن، التي طلبت تفسيرا للمحادثات مع إيران في العام الذي تلا استئناف المحادثات النووية، وتم تسريب القليل من المعلومات حول هذا الموضوع، وأدلى ممثلو الولايات المتحدة، كممثلي إيران، بتصريحات متناقضة وغامضة حول كيفية إجراء المحادثات“.

ويأتي تقرير روبرت مالي للكونغرس في بداية الجولة التاسعة من المحادثات بشأن إحياء الاتفاق النووي في فيينا التي تبدأ اليوم الثلاثاء، والتي يعتقد البعض أنها قد تكون الجولة الأخيرة من محادثات ما قبل الاتفاق.

ورأت صحيفة ”واشنطن فري بيكون“، أنه ”يمكن لتقرير روبرت مالي للكونغرس أن يشير إلى اقتراب توقيع اتفاق نووي مع إيران“.

وسعت إدارة بايدن مؤخرًا إلى إعفاء إيران من بعض العقوبات النووية، وهي علامة أخرى على محاولة المزيد من الديمقراطيين الأمريكيين التفاوض مع طهران.

ومن المتوقع أن تكون سياسة حكومة بايدن المتمثلة في إرضاء طهران، وموقف روبرت مالي الناعم في مواجهة أقصى التنازلات التي تطالب بها إيران، في دائرة الضوء، باجتماع الثلاثاء، وفق الصحيفة الأمريكية.

وكان فريق التفاوض الأمريكي شهد خلافات في فيينا مع روبرت مالي، نتيجة سياسته تجاه إيران، ما دفع البعض إلى ترك المحادثات.

ووفقًا لـ ”واشنطن فري بيكون“، ”فإن الجمهوريين يطلبون أيضًا من مالي المثول أمام لجنة الشؤون الخارجية والإجابة عن أسئلتهم حول عملية التفاوض مع إيران“.

ووفقًا للتقرير، يجب على وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أيضًا إبلاغ الشعب والمشرعين الأمريكيين علنًا بما يحدث في إيران.

وقال روبرت مالي يوم الأحد، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يريد أن تواصل محادثات فيينا إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وتشير بعض التقارير إلى أنه تم التحضير لاتفاق نسبي بين إيران والولايات المتحدة، وهو اتفاق يعتبر في نظر النقاد، بما في ذلك إسرائيل، أسوأ من اتفاق عام 2015، ويمنح طهران مرة أخرى إمكانية الوصول إلى الموارد المالية لزيادة المغامرات الإقليمية.

ويصر المسؤولون في طهران أيضًا على رفع جميع العقوبات، وتلقي تأكيدات من الولايات المتحدة بعدم مغادرة الاتفاق مرة أخرى.

وفي سياق متصل، كتب أكثر من 30 من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين رسالة إلى بايدن يحثونه فيها على تأجيل عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي مع إيران لحين موافقة مجلس الشيوخ، وتقديم أي اتفاق على شكل معاهدة.

وقالت قناة ”إيران انترنشنال“ المعارضة: إن ”الأعضاء الجمهوريين قالوا إنهم سيستخدمون خياراتهم لمنع أمريكا من العودة للإتفاق مع إيران“.

يأتي ذلك مع إعلان التلفزيون الإيراني أن كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني، غادر طهران متوجهاً إلى العاصمة فيينا لاستئناف جولة جديدة من المفاوضات النووية، بعدما توقفت في أواخر يناير/كانون الثاني الماضي.

من جانبه، اعتبر مستشار المرشد الإيراني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الأدميرال علي شمخاني، الثلاثاء، أنه ”من دون خروج واشنطن من الأوهام الحالية، لن يكون الطريق إلى المفاوضات سلسا“.