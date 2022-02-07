بوتين: يمكن لبعض مقترحات ماكرون أن تسهم في حل الأزمة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنّ بعضا من مقترحات نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون لنزع فتيل الأزمة بين روسيا والغرب في ملف أوكرانيا يمكن أن يسهم في حلحلة الأزمة، وذلك إثر لقاء بين الرجلين في موسكو استمر أكثر من خمس ساعات.

وأضاف بوتين في مؤتمر صحفي مشترك مع ماكرون إنّ ”بعضا من هذه الأفكار، وهذه المقترحات (…) يمكن أن يشكّل أساسا لإحراز تقدم مشترك“، معتبرا في المقابل أنّه من السابق لأوانه الخوض علناً في هذه المقترحات.

وأكد بوتين أن روسيا ستبذل كل الجهود ”للتوصل إلى تسويات“ مع الغرب في ملف أوكرانيا.

وأعلن الرئيس الفرنسي أنّه اقترح على سيّد الكرملين في محادثاتهما التي استمرّت خمس ساعات ”بناء ضمانات أمنية ملموسة“ لكلّ الدول المعنية بالأزمة الأوكرانية.

وقال ماكرون إنّ ”الرئيس بوتين أكّد لي استعداده للالتزام بهذا المنطق وبرغبته في الحفاظ على الاستقرار وعلى وحدة أراضي أوكرانيا“.

وأعرب ماكرون في مستهلّ اجتماعه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في موسكو الإثنين، عن أمله في أن تساهم مباحثاتهما في ”خفض التصعيد“ في الأزمة بين روسيا والدول الغربية بشأن أوكرانيا التي يخشى الغرب تعرّضها لغزو روسي.

وقال ماكرون إنّ ”المناقشة قد تكون بداية المسار الذي نريد أن نسلكه، وهو خفض التصعيد“، مضيفاً أنّه يريد ”الشروع ببناء استجابة مفيدة جماعيًا لروسيا ولسائر أوروبا“.

واعتبر الرئيس الفرنسي أنّ هذه ”الاستجابة المفيدة“ تهدف إلى ”تجنّب نشوب حرب“ و ”بناء عناصر الثقة والاستقرار والرؤية للجميع“.

ورأى ماكرون أنّ الوضع الحالي في أوروبا ”حسّاس“ ويستدعي أن يكون الجميع ”مسؤولين للغاية“.

وأشاد ماكرون بالحوار الجاري مع روسيا منذ 2019، معتبراً أنّه ”ضروريّ لأنّه الوحيد الذي يمكن أن يسمح ببناء أمن حقيقي واستقرار للقارّة الأوروبية“.

من جانبه، قال بوتين لماكرون في بداية المحادثات ”أنا سعيد جداً لرؤيتك عزيزي إيمانويل“.

واعتبر الرئيس الروسي أنّ موسكو وباريس لديهما ”مخاوف مشتركة بشأن الأمن في أوروبا“، مشيداً بـ“الجهود“ الفرنسية الرامية إلى ”حلّ مسألة الأمن في أوروبا“، خاصة من أجل ”إيجاد حلّ للأزمة“ في أوكرانيا.

وبدأ الاجتماع بين بوتين وضيفه قرابة الساعة 18:30 (15:30 ت غ)، حسب مشاهد بثّها التلفزيون الروسي وبدا فيها الرئيسان جالسين أمام مائدة بيضاء طويلة جداً في الكرملين.

واتّبع بوتين هذه الطريقة مؤخراً أثناء لقاءاته مع قادة أجانب، بسبب وباء كوفيد-19.