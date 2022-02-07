بايدن: إذا غزت روسيا أوكرانيا فلن يكون هناك نورد ستريم 2

حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الاثنين من أنه إذا غزت روسيا أوكرانيا فلن يكون هناك نورد ستريم 2، لكنه لم يوضح كيف سيتحرك لضمان عدم استخدام خط الأنابيب المثير للخلاف.

ومتحدثا في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني اولاف شولتس، قال بايدن ”إذا أقدمت روسيا على غزو… مرة أخرى، عندئذ فإنه لن يكون هناك نورد ستريم 2، سنضع نهاية له.“

وعندما سئل عن كيف سيحقق ذلك، قال بايدن ”أعدكم بأننا سيكون بمقدورنا عمل هذا.“

ويهدف خط أنابيب نورد ستريم 2، وهو مشروع للانقسام في أوروبا، إلى مضاعفة صادرات عملاق الطاقة الروسي جازبروم من الغاز والتي تتدفق من روسيا مباشرة إلى ألمانيا، في التفاف حول الطريق التقليدي عبر أوكرانيا.

وأكد الرئيس الأميركي أن ألمانيا حليف ”يعتمد عليه بشكل كامل“ في ملف أوكرانيا، وأن الولايات المتحدة لديها ”ملء الثقة“ ببرلين.

وقد أكد المستشار الألماني على أنّ برلين وواشنطن ”متّفقتان تماما“ على العقوبات الواجب فرضها على روسيا إذا غزت أوكرانيا، قال سيّد البيت الأبيض إنّ ”ألمانيا هي أحد أكبر حلفائنا في العالم، لا شكّ في التحالف القائم بين ألمانيا والولايات المتحدة“.

وأضاف المستشار الألماني أنّ مهمات بايدن تشمل ”محاربة العدوان الروسي على أوكرانيا، لذلك هذا اجتماع مهمّ في وقت مهمّ جداً“.

وتعرّضت الحكومة الألمانية الجديدة لانتقادات من أوكرانيا، ومن بعض الأطراف في الولايات المتحدة الذين اتهموها بأنها لا تشارك بشكل تام في الجهود التي تقودها واشنطن للرد على الضغط العسكري الروسي على أوكرانيا الموالية للغرب.

وأعلنت ألمانيا عدم انضمامها إلى الولايات المتحدة وحلفاء شمال الأطلسي في أوروبا في إرسال أسلحة لمساعدة الجيش الأوكراني، وهناك تساؤلات حول ما إذا كانت برلين مستعدة فعلاً لتجميد خط أنابيب الغاز ”نورد ستريم 2“ المثير للجدل الرابط بين روسيا وألمانيا إذا غزت موسكو أوكرانيا.

ورغم ذلك، يسعى شولتز من خلال زيارته لواشنطن إلى تسوية الاختلافات.

وقال شولتز للصحفيين في وقت سابق يوم الإثنين ”نحن حليفان مقرّبان ونتصرّف بشكل منسّق وموحّد عندما يتعلّق الأمر بالاستجابة للأزمات الحالية“، مضيفاً أنّ روسيا ستدفع ”ثمناً باهظاً“ إذا هاجمت أوكرانيا.

من جهتها، قالت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي إنّ لألمانيا ”أهمية إستراتيجية كبرى بالنسبة إلى الولايات المتحدة، واليوم هو فرصة للرئيس لتطوير العلاقات“.

وردّاً على سؤال حول خط أنابيب ”نورد ستريم 2″، قالت ساكي إنّ موقف الولايات المتحدة واضح وهو أنّ هذا الخطّ ”لا ينبغي أن يمضي قدماً إذا أقدمت روسيا على غزو“ أوكرانيا.