مستشار الأمن القومي الإسرائيلي يناقش في واشنطن النووي الإيراني

يتوجه مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال حولتا إلى واشنطن؛ لإجراء مزيد من المحادثات في البيت الأبيض حول القضية الإيرانية مع نظيره الأمريكي جيك سوليفان، وفق ما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية.

وقال موقع ”والا“ العبري إنه ”تم التخطيط لرحلة حولتا إلى واشنطن مسبقًا، لكن محادثاته في البيت الأبيض ستكون امتدادًا للمكالمة الهاتفية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء نفتالي بينيت، الأحد الماضي“.

وأكد حولتا تعقيباً على ذهابه إلى واشنطن، أن ”التنسيق مع الأمريكيين عنصر أساسي أصر عليه رئيس الوزراء نفتالي بينت، منذ اللحظة الأولى“.

وأوضح حولتا: ”سنواصل الحوار العميق القائم بين إسرائيل والولايات المتحدة حول الملف النووي الإيراني“.

وتابع: ”أتحدث مع جيك سوليفان بشكل متكرر، عبر الهاتف وفي مكالمات الفيديو، ومن حين لآخر نحتاج أيضًا للقاء وجها لوجه“.

وأضاف: ”إسرائيل والولايات المتحدة لا تتفقان في القضية الإيرانية خاصة عندما يتعلق الأمر بالاتفاق النووي، لكن سواء كانت هناك عودة للاتفاق النووي أم لا، سيكون هناك تصرف بشكل مختلف، وعلينا الاستعداد لذلك“.

ووجه مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تحذيرات بما أسماها ”إمكانية فقدان الولايات المتحدة الأمريكية لأدواتها التي ستسمح لها بفرض اتفاقية أطول وأقوى على إيران، بعد عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، ورفع العقوبات عن طهران“.

وسبق أن التقى حولتا بالمستشار الأمريكي سابقاً، حيث يعد هذا اللقاء الجديد الثالث من نوعه في غضون شهر تقريباً، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام عبرية.

وكان الرئيس الأمريكي بايدن، ورئيس الوزراء نفتالي بينيت، تحدثا، الأحد، عبر الهاتف، حيث تناولا القضية الإيرانية ”بأبعاد وزوايا جديدة“، وفق ما ذكره الموقع العبري.

وبحسب الموقع العبري، فإن ”بينيت أوضح للرئيس الأمريكي بايدن أن إسرائيل ستحتفظ بحرية التصرف في أي موقف بغض النظر عما إذا كان سيكون هناك اتفاق نووي أم لا“.

وفي بيان صادر عن البيت الأبيض عقب المكالمة الهاتفية بين الطرفين، نُقل عن الرئيس جو بايدن قوله إن ”بإمكان إسرائيل الحفاظ على حرية التصرف حيال إيران“.

وكان نفتالي بينيت قد قال، في كانون الثاني/يناير الماضي، إن بلاده لن تكون ملزمة بأي اتفاق نووي مع إيران، وستستمر في الاحتفاظ بحرية التصرف ضد أعدائها إذا لزم الأمر.

وذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي في إحاطة أمام لجنة في الكنيست آنذاك أنه ”فيما يتعلق بالمحادثات النووية في فيينا، يساورنا القلق بكل تأكيد“.

وأضاف أن ”إسرائيل ليست طرفا في الاتفاقيات. إسرائيل لن تتقيد بما ستنص عليه الاتفاقيات إذا ما تم التوقيع عليها، وستواصل إسرائيل الاحتفاظ بحرية التصرف الكاملة في أي مكان وفي أي وقت دون قيود“.

وكانت إسرائيل قد طالبت القوى العالمية بالإبقاء على خيار عسكري له مصداقيته في مواجهة إيران أثناء السعي للتوصل إلى اتفاق.

ويشكك بعض الخبراء فيما إذا كانت تل أبيب تمتلك وحدها القدرات العسكرية لوقف ما تقول إنه مسعى إيراني لامتلاك سلاح نووي.

وتنفي إيران أنها تسعى لامتلاك أسلحة نووية.