بايدن: نعمل مع ألمانيا بشكل منسق في مواجهة روسيا

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن يوم الإثنين خلال لقائه المستشار الألماني أولاف شولتز أنّ بلديهما يعملان ”بشكل منسّق“ في مواجهة روسيا في سياق الأزمة مع أوكرانيا.

وقال بايدن من البيت الأبيض: ”نحن نعمل بشكل منسّق من أجل تعزيز ردع أيّ عدوان روسي في أوروبا، وكذلك لمواجهة ”التحدّيات التي تطرحها الصين“، حسب ”فرانس برس“.

من جانبه صرّح شولتز في أول زيارة له للبيت الأبيض منذ خلافته أنجيلا ميركل، أنّ بلديهما هما ”أكثر الحلفاء تقاربا ويعملان بشكل مكثّف معا“.

وأضاف المستشار الألماني أنّ مهمات بايدن تشمل ”محاربة العدوان الروسي على أوكرانيا، لذلك هذا اجتماع مهمّ في وقت مهمّ جداً“.

وتعرّضت الحكومة الألمانية الجديدة لانتقادات من أوكرانيا، ومن بعض الأطراف في الولايات المتحدة الذين اتهموها بأنها لا تشارك بشكل تام في الجهود التي تقودها واشنطن للرد على الضغط العسكري الروسي على أوكرانيا الموالية للغرب.

وأعلنت ألمانيا عدم انضمامها إلى الولايات المتحدة وحلفاء شمال الأطلسي في أوروبا في إرسال أسلحة لمساعدة الجيش الأوكراني، وهناك تساؤلات حول ما إذا كانت برلين مستعدة فعلاً لتجميد خط أنابيب الغاز ”نورد ستريم 2“ المثير للجدل الرابط بين روسيا وألمانيا إذا غزت موسكو أوكرانيا.

ورغم ذلك، يسعى شولتز من خلال زيارته لواشنطن إلى تسوية الاختلافات.

وقال شولتز للصحفيين في وقت سابق يوم الإثنين ”نحن حليفان مقرّبان ونتصرّف بشكل منسّق وموحّد عندما يتعلّق الأمر بالاستجابة للأزمات الحالية“، مضيفاً أنّ روسيا ستدفع ”ثمناً باهظاً“ إذا هاجمت أوكرانيا.

من جهتها، قالت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي إنّ لألمانيا ”أهمية إستراتيجية كبرى بالنسبة إلى الولايات المتحدة، واليوم هو فرصة للرئيس لتطوير العلاقات“.

وردّاً على سؤال حول خط أنابيب ”نورد ستريم 2″، قالت ساكي إنّ موقف الولايات المتحدة واضح وهو أنّ هذا الخطّ ”لا ينبغي أن يمضي قدماً إذا أقدمت روسيا على غزو“ أوكرانيا.

وفي سياق ذي صلة، أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مستهلّ اجتماعه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في موسكو يوم الإثنين، عن أمله في أن تساهم مباحثاتهما في ”خفض التصعيد“ في الأزمة بين روسيا والدول الغربية بشأن أوكرانيا، التي يخشى الغرب تعرّضها لغزو روسي.

وقال ماكرون إنّ ”المناقشة قد تكون بداية المسار الذي نريد أن نسلكه، وهو خفض التصعيد“، مضيفاً أنّه يريد ”الشروع ببناء استجابة مفيدة جماعيًا لروسيا ولسائر أوروبا“.

واعتبر الرئيس الفرنسي أنّ هذه ”الاستجابة المفيدة“ تهدف إلى ”تجنّب نشوب حرب“ و ”بناء عناصر الثقة والاستقرار والرؤية للجميع“.

ورأى ماكرون أنّ الوضع الحالي في أوروبا ”حسّاس،“ ويستدعي أن يكون الجميع ”مسؤولين للغاية“.

وأشاد ماكرون بالحوار الجاري مع روسيا منذ 2019، معتبراً أنّه ”ضروريّ لأنّه الوحيد الذي يمكن أن يسمح ببناء أمن حقيقي واستقرار للقارّة الأوروبية“.

من جانبه، اعتبر الرئيس الروسي أنّ موسكو وباريس لديهما ”مخاوف مشتركة بشأن الأمن في أوروبا“، مشيداً بـ“الجهود“ الفرنسية الرامية إلى ”حلّ مسألة الأمن في أوروبا“، خاصة من أجل ”إيجاد حلّ للأزمة“ في أوكرانيا“.