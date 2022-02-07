في استعراض للقوة أمام الغرب.. سفن روسية تدخل البحر المتوسط للمشاركة بتدريبات

دخلت مجموعة من سفن أسطول الشمال الروسي يوم الإثنين، مياه البحر المتوسط عبر مضيق جبل طارق للقيام بتدريبات بحرية، وفق ما أوردت وكالة ”إنترفاكس“ الروسية.

وتخضع التحركات العسكرية الروسية للتدقيق عن كثب، وسط قلق غربي ومخاوف من حرب تلوح في الأفق، بسبب حشد موسكو قواتها بالقرب من أوكرانيا وموجة من الخطابات المتشددة.

لكن موسكو تنفي بشدة أي خطة لغزو أوكرانيا.

وأعلنت روسيا الشهر الماضي، أن قواتها البحرية ستنظم هذا الشهر والشهر المقبل مجموعة كبيرة من التدريبات تشمل جميع أساطيلها من المحيط الهادي إلى المحيط الأطلسي، في أحدث استعراض للقوة ضمن موجة من الأنشطة العسكرية المتصاعدة خلال مواجهتها مع الغرب.

ومن المنتظر أن تنضم البوارج التي دخلت البحر المتوسط فيما بعد إلى تدريبات مع أسطولي البحر الأسود والمحيط الهادي الروسيين.

يشار إلى أن روسيا حشدت ما يزيد على 100 ألف جندي قرب حدود أوكرانيا، وتنفي التخطيط لغزو، لكنها تقول إنها مستعدة للقيام ”بإجراءات عسكرية فنية“ غير محددة إذا لم تتم تلبية مطالبها التي تتضمن تعهد حلف شمال الأطلسي بعدم قبول عضوية أوكرانيا مطلقا، وسحب بعض القوات من شرق أوروبا.

وترفض واشنطن هذه المطالب وتصفها بأنها مستحيلة، لكنها تقول إنها مستعدة للحديث عن الحد من التسلح وخطوات بناء الثقة، وهي أمور تقول موسكو إنها بعيدة عن صميم ما ترغب في بحثه.

وقبل أيام أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن، بنشر ما يقرب من ثلاثة آلاف جندي أمريكي في بولندا ورومانيا؛ لتوفير حماية أفضل للجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي.

كما أعلنت ألمانيا اليوم الإثنين، أنها ستنشر 350 جنديا في ليتوانيا؛ لتعزيز مجموعة قتالية تابعة لحلف شمال الأطلسي هناك.

وفي نفس السياق، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للرئيس الروسي فلاديمير خلال مباحثات في الكرملين اليوم الإثنين، إنه يسعى إلى تجنب الحرب وبناء الثقة.

ويرسم ماكرون، الذي من المتوقع أن يسعى للبقاء في الرئاسة لولاية أخرى بعد الانتخابات المقررة في نيسان/أبريل، لنفسه صورة الوسيط المحتمل في أزمة أوكرانيا.

ويأتي ذلك في وقت تشكك فيه باريس بتوقعات واشنطن ولندن وعواصم غربية أخرى بأن هجوما روسيا على أوكرانيا بات وشيكا.

وأبلغ ماكرون، وهو أكبر زعيم غربي يزور موسكو منذ أن بدأت روسيا في حشد قواتها على حدود أوكرانيا، الرئيس الروسي بأنه يسعى للحصول على رد ”مفيد يتيح لنا بالتأكيد تجنب الحرب وبناء لبنات الثقة والاستقرار والشفافية“.

من جانبه، قال بوتين إن روسيا وفرنسا ”لديهما قلق مشترك إزاء ما يحدث على الصعيد الأمني ​​في أوروبا“.

وأضاف بوتين: ”أرى حجم الجهود التي تبذلها القيادة الحالية لفرنسا والرئيس شخصيا لحل الأزمة المتعلقة بتوفير الأمن بالتساوي في أوروبا في سياق يراعي الأبعاد التاريخية“.