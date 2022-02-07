كييف تتّهم موسكو بمحاولة "دق إسفين" بينها وبين الغرب

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

اتّهم وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، يوم الإثنين، روسيا بالسعي إلى ”دقّ إسفين“ بين بلاده وحلفائها الغربيين.

جاء تصريح كوليبا خلال استقباله نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، التي تقوم بزيارة إلى كييف لدعمها في الأزمة الراهنة بينها وبين موسكو.

وذكر كوليبا: ”لن يتمكن أحد في روسيا مهما حاول من دقّ إسفين بين أوكرانيا وشركائها“.

من جانبها، أعلنت بيربوك أنّ الغرب أعدّ عقوبات ”قاسية“ و“غير مسبوقة“ ضدّ روسيا سيفرضها إذا ما غزت قواتها أوكرانيا.

وأضافت: ”نحن مستعدّون أيضاً لأن ندفع ثمناً اقتصادياً لأنّ أمن أوكرانيا على المحكّ“.

ويتّهم الغرب روسيا بأنّها تخطّط لغزو أوكرانيا، التي يشهد شرقها منذ 2014 حرباً بين القوات الحكومية وانفصاليين موالين لموسكو.

ولا تستبعد أوكرانيا خطر شنّ هجوم عسكري عليها، معتبرة أنّ الكرملين يسعى قبل كل شيء إلى زعزعة استقرار الوضع الداخلي فيها.

وقال كوليبا إنه ”لا داعي لتخويف الأوكرانيين بالحرب. نخوض هذه الحرب منذ العام 2014. لقد مررنا بالكثير من المحن“.

وأضاف أنّ ”أوكرانيا لا تستبعد أيّ سيناريو“ وهي ”مستعدّة لأي شيء“، مشدّداً على أنّه ”إذا فرضت روسيا جولة جديدة من الصراع المسلّح علينا، سنقاتل“.

وفي ذات السياق، كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعرب، في مستهلّ اجتماعه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، يوم الإثنين، عن أمله في أن تساهم مباحثاتهما في ”خفض التصعيد“ في الأزمة بين روسيا والدول الغربية بشأن أوكرانيا، التي يخشى الغرب تعرّضها لغزو روسي.

وقال ماكرون إنّ ”المناقشة قد تكون بداية المسار الذي نريد أن نسلكه، وهو خفض التصعيد“، مضيفاً أنّه يريد ”الشروع ببناء استجابة مفيدة جماعيًا لروسيا ولسائر أوروبا“.

واعتبر الرئيس الفرنسي أنّ هذه ”الاستجابة المفيدة“ تهدف إلى ”تجنّب نشوب حرب“، و“بناء عناصر الثقة والاستقرار والرؤية للجميع“.

ورأى ماكرون أنّ الوضع الحالي في أوروبا ”حسّاس“ ويستدعي أن يكون الجميع ”مسؤولين للغاية“.

وأشاد ماكرون بالحوار الجاري مع روسيا منذ 2019، معتبراً أنّه ”ضروريّ لأنّه الوحيد الذي يمكن أن يسمح ببناء أمن حقيقي واستقرار للقارّة الأوروبية“.

من جانبه، قال بوتين لماكرون في بداية المحادثات: ”أنا سعيد جداً لرؤيتك عزيزي إيمانويل“.

واعتبر الرئيس الروسي أنّ موسكو وباريس لديهما ”مخاوف مشتركة بشأن الأمن في أوروبا“، مشيداً بـ“الجهود“ الفرنسية الرامية إلى ”حلّ مسألة الأمن في أوروبا“، خصوصًا من أجل ”إيجاد حلّ للأزمة“ في أوكرانيا.

والرئيس الفرنسي هو أول مسؤول غربي من الصف الأول يلتقي بوتين منذ تصاعد التوتر في كانون الأول/ديسمبر، على أن يلتقي الثلاثاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.