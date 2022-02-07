ترامب أخذ معه رسائل من زعيم كوريا الشمالية عند مغادرته البيت الأبيض

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

أفادت صحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية، يوم الإثنين، أنّ الرئيس السابق دونالد ترامب، أخذ معه عندما غادر البيت الأبيض رسائل من الرئيس الأسبق باراك أوباما وأخرى من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون ما اضطرّ هيئة الأرشيف الوطني إلى الذهاب نحو فلوريدا لاسترجاعها.

وينبغي على كلّ رئيس أمريكي عند انتهاء ولايته أن ينقل محتوى بريده الإلكتروني وسائر الرسائل الورقية ووثائق العمل الأخرى إلى هيئة الأرشيف الوطني المكلّفة حفظ هذه المستندات.

لكن حين غادر واشنطن، قرّر الملياردير الجمهوري، حسب ”واشنطن بوست“، أن يأخذ معه صناديق عدة إلى مقرّ إقامته في مارالاغو بولاية فلوريدا.

وبين الأغراض التي كانت في هذه الصناديق هدايا من قادة أجانب ورسالة تركها له سلفه باراك أوباما ورسائل عدّة كتبها كيم جونغ-أونغ.

وترامب هو أول رئيس أمريكي التقى أثناء ولايته فرداً من سلاسة كيم، كما أنّه تبادل رسائل عدّة مع الزعيم الكوري الشمالي.

وفي أيلول/سبتمبر 2018، قال ترامب لأنصاره إنّ كيم ”كتب لي رسائل جميلة، إنّها رسائل رائعة. لقد وقعنا في الحبّ“.

ووفقاً لـ“واشنطن بوست“ فقد توجّه مسؤولون من هيئة الأرشيف الوطني إلى فلوريدا الشهر الماضي لاسترجاع هذه الصناديق، بما في ذلك رسائل كيم.

ولم يردّ أحد من أوساط ترامب ولا من هيئة الأرشيف الوطني على استفسارات وكالة فرانس برس بشأن هذه المعلومات.

وكانت هيئة الأرشيف الوطني كشفت الأسبوع الماضي، أنّ الرئيس السابق كانت لديه عادة تمزيق بعض وثائق العمل، في ممارسة إضافية تتعارض مع القواعد المفروضة قانوناً.

وقالت الهيئة في بيان تلقّته وكالة ”فرانس برس“ إنّه ”من بين الوثائق الرئاسية التي تسلّمتها، وثائق ورقية كان قد مزّقها الرئيس السابق ترامب“.

وأوضحت أنّ ”مسؤولين عن إدارة الوثائق في البيت الأبيض“ تمكّنوا من ”إعادة لصق“ بعض من الأوراق ”بوساطة شريط لاصق“، بينما بقيت أوراق أخرى ممزقة.

يشار إلى أن فترة رئاسة ترامب شهدت كثيرا من الاتهامات القوية التي وجهت له والأحداث المثيرة، كان آخرها في آخر أيام حكمه، الذي انتهى باقتحام أنصاره مبنى الكابيتول بتحريض منه؛ احتجاجا على مزاعم غير مثبتة بتزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2020، التي جاءت بجو بايدن إلى البيت الأبيض.