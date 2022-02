بريطانيا ترفض تأييد الصين لمطالبة الأرجنتين بجزر "فوكلاند"

عبرت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، عن رفضها القاطع للتصريحات الصينية التي أيدت مطالبة الأرجنتين بجزر ”فوكلاند“، مؤكدة بأن تلك الجزر هي ”جزء من العائلة البريطانية“.

جاء ذلك، في أعقاب تأييد الصين لمطالبات الأرجنين بالجزر الواقعة في أمريكا الجنوبية، حسب وكالة الأنباء البريطانية ”إيه ميديا“.

وكتبت ”تروس“ في تغريدة عبر حسابها على موقع تويتر ”يجب أن تحترم الصين سيادة جزر فوكلاند“، وذلك بعد لقاء الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، والرئيس الصيني شي جين بينغ، على هامش انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.

وأضافت تروس في تغريدتها: ”نرفض رفضا قاطعا أي تساؤلات حول السيادة على جزر فوكلاند“، مبينة أن ”جزر فوكلاند، جزء من العائلة البريطانية وسندافع عن حقها في تقرير المصير، ويجب أن تحترم الصين سيادة جزر فوكلاند“.

We completely reject any questions over sovereignty of the Falklands.

The Falklands are part of the British family and we will defend their right to self determination.

China must respect the Falklands' sovereignty 🇬🇧🇫🇰

— Liz Truss (@trussliz) February 6, 2022