بريطانيا ترفض تأييد الصين لمطالبة الأرجنتين بجزر "فوكلاند"

عبرت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، عن رفضها القاطع للتصريحات الصينية التي أيدت مطالبة الأرجنتين بجزر ”فوكلاند“، مؤكدة بأن تلك الجزر هي ”جزء من العائلة البريطانية“.

جاء ذلك، في أعقاب تأييد الصين لمطالبات الأرجنين بالجزر الواقعة في أمريكا الجنوبية، حسب وكالة الأنباء البريطانية ”إيه ميديا“.

وكتبت ”تروس“ في تغريدة عبر حسابها على موقع تويتر ”يجب أن تحترم الصين سيادة جزر فوكلاند“، وذلك بعد لقاء الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، والرئيس الصيني شي جين بينغ، على هامش انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.

وأضافت تروس في تغريدتها: ”نرفض رفضا قاطعا أي تساؤلات حول السيادة على جزر فوكلاند“، مبينة أن ”جزر فوكلاند، جزء من العائلة البريطانية وسندافع عن حقها في تقرير المصير، ويجب أن تحترم الصين سيادة جزر فوكلاند“.

We completely reject any questions over sovereignty of the Falklands. The Falklands are part of the British family and we will defend their right to self determination. China must respect the Falklands' sovereignty 🇬🇧🇫🇰 — Liz Truss (@trussliz) February 6, 2022

وحسب ما ورد في بيان نشر على موقع السفارة الصينية في لندن، فقد تحدث الزعيمان عن ”صداقتهما العميقة“، فيما وقعت الأرجنتين مبادرة الحزام والطريق الصينية للبنية التحتية، كما وقعا أيضاً، اتفاقاً أكدت فيه الصين من جديد دعمها لمطالبة الأرجنتين بجزر فوكلاند، بينما أيد الرئيس الأرجنتيني سياسة نظيره الصيني التي يزعم فيها السيادة على تايوان.

وجزر فوكلاند أو جزر مالفيناس ‏ أو جزر المالوين هي أرخبيل، يتكون من أكثر من مائتي جزيرة تغطي مساحة قدرها 12,200 كم²، وتبعد 480 كم عن الشواطئ الأرجنتينية الجنوبية، ويتألَّف الأرخبيل من جزيرتين كبيرتين هما جزيرة فوكلاند الشرقية والغربية، إضافةً إلى 776 جزيرة صغيرة متبعثرة حولهما. و العاصمة هي مدينة ستانلي الواقعة في الفوكلاند الشرقية.

وتحظى الجزر بـ“حكم ذاتي“ باعتبارها إقليم ما وراء بحار بريطاني، ولكن حكومة الأرجنتين – من جهةٍ أخرى – تعتبر الجزر جزءًا من أراضيها وتطالب بنقلها إلى سيادتها.

وهناك خلاف كثير حول اكتشاف جزر فوكلاند والأحقية الفعلية بسيادتها، فعلى مدى فترات زمنية متفاوتة، ظهرت على الجزر مستوطنات فرنسية وبريطانية وإسبانية وأرجنتينية، وقد أعادت الإمبراطورية البريطانية إقامة سيادتها على الجزر في سنة 1833، رغم اعتراضات الأرجنتين المستمرَّة على ذلك.

ونفَّذت الأرجنتين في سنة 1982 عمليَّة عسكرية غزت فيها جزر فوكلاند غزوًا بريًا، فاندلعت إثر ذلك حرب الفوكلاند التي انتهت باستسلام القوات الأرجنتينيَّة، وعودة الجزر مجددًا إلى السلطة البريطانية.