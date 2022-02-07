كازاخستان.. الرئيس توكاييف يحدّ من نفوذ سلفه نزارباييف

وافق رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، اليوم الإثنين، على تعديلات تحدّ من نفوذ سلفه، بعد تظاهرات واضطرابات دامية هزت الدولة الواقعة في آسيا الوسطى، في أوائل يناير/ كانون الثاني الماضي، بحسب ”فرانس برس“.

وكان غضب المحتجّين خلال الاضطرابات توجّه خصوصاً إلى الرئيس السابق نور سلطان نزارباييف (81 عاماً)، الذي حكم كازاخستان من 1990 إلى 2019، قبل أن يسلّم زمام الحكم لتوكاييف المقرب جداً منه.

واحتفظ نزارباييف بنفوذ كبير، مطلقاً على نفسه لقب ”قائد الأمّة“، كما نصّب نفسه قائداً لمجلس الأمن النافذ، بحسب الإعلام المحلي.

وتلغي التعديلات، التي أقرّت الإثنين، إلزامية التنسيق مع نزارباييف بشأن القرارات السياسية الداخلية والخارجية، بحسب وكالة أنباء تينغرينيوز الموالية للحكومة.

من جهتها، قالت وكالة الصحافة الرسمية ”خبر“ إنّ التعديلات تلغي حقّ نزارباييف بأن يكون رئيساً ”لمدى الحياة“ لمجلس الأمن ولجمعية استشارية تتولّى تعزيز الانسجام بين الأعراق في البلاد.

ومنذ الاضطرابات، عزّز توكاييف نفوذه، متولياً رئاسة مجلس الأمن وزعامة حزب ”نور أوتان“ الحاكم، كما استبعد عدداً من المقرّبين من نزارباييف.

وأقال توكاييف وزير دفاعه في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، متهما إياه بالعجز عن أداء دوره حين تعرضت الدولة الواقعة في وسط آسيا لأسوأ اضطرابات بعد استقلالها قبل 30 عاما.

وجاءت إقالة مراد بيكتانوف في سياق حملة تطهير واسعة لتوكاييف في المؤسسة الأمنية؛ سعيا لتعزيز سلطته.

وقال توكاييف في توبيخ شديد: ”لم تتمكن القوات المسلحة من إنجاز المهام الموكلة لها بكفاءة أثناء أحداث يناير، وذلك نظرا لحقيقة أن قيادتها كانت مترددة وتفتقر إلى المبادرة، ”متهما الوزير بالفشل في إظهار ”الصفات القيادية“.

وحملت أعمال الشغب، التي اندلعت إثر احتجاجات على رفع أسعار المحروقات، توكاييف إلى الاستنجاد بقوة عسكرية بقيادة روسيا قوامها نحو ألفي عسكري.

وأسفرت أعمال العنف عن مقتل 225 شخصاً، بحسب السلطات، وتوقيف عشرة آلاف تقريباً.

واتهم المحتجون نزارباييف بتعزيز الفساد في الجمهورية السوفييتية السابقة، التي تولى رئاستها لثلاثة عقود.

وكان توكاييف اتّهم، الأسبوع الماضي، مقرّبين من الرئيس السابق بجمع ثروات عبر أساليب غير مشروعة في بلد غني بالنفط والغاز والمعادن.

وأعلن نزارباييف نفسه ”متقاعداً“، في فيديو نُشر في منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، نافياً وجود أي نزاع مع خلفه.