ماكرون يعرب لبوتين عن أمله بتخفيف حدة التوتر في الأزمة الأوكرانية

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مستهلّ اجتماعه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في موسكو اليوم الإثنين، عن أمله في أن تساهم مباحثاتهما في ”خفض التصعيد“ في الأزمة بين روسيا والدول الغربية بشأن أوكرانيا التي يخشى الغرب تعرّضها لغزو روسي.

وقال ماكرون إنّ ”المناقشة قد تكون بداية المسار الذي نريد أن نسلكه، وهو خفض التصعيد“، مضيفاً أنّه يريد ”الشروع ببناء استجابة مفيدة جماعيًا لروسيا ولسائر أوروبا“.

واعتبر الرئيس الفرنسي أنّ هذه ”الاستجابة المفيدة“ تهدف إلى ”تجنّب نشوب حرب“ و ”بناء عناصر الثقة والاستقرار والرؤية للجميع“.

ورأى ماكرون أنّ الوضع الحالي في أوروبا ”حسّاس“ ويستدعي أن يكون الجميع ”مسؤولين للغاية“.

وأشاد ماكرون بالحوار الجاري مع روسيا منذ 2019، معتبراً أنّه ”ضروريّ لأنّه الوحيد الذي يمكن أن يسمح ببناء أمن حقيقي واستقرار للقارّة الأوروبية“.

من جانبه، قال بوتين لماكرون في بداية المحادثات ”أنا سعيد جداً لرؤيتك عزيزي إيمانويل“.

واعتبر الرئيس الروسي أنّ موسكو وباريس لديهما ”مخاوف مشتركة بشأن الأمن في أوروبا“، مشيداً بـ“الجهود“ الفرنسية الرامية إلى ”حلّ مسألة الأمن في أوروبا“، خاصة من أجل ”إيجاد حلّ للأزمة“ في أوكرانيا.

وبدأ الاجتماع بين بوتين وضيفه قرابة الساعة 18:30 (15:30 ت غ)، حسب مشاهد بثّها التلفزيون الروسي وبدا فيها الرئيسان جالسين أمام مائدة بيضاء طويلة جداً في الكرملين.

واتّبع بوتين هذه الطريقة مؤخراً أثناء لقاءاته مع قادة أجانب، بسبب وباء كوفيد-19.

وتأتي زيارة ماكرون إلى الكرملين في خضمّ توترات بين الدول الغربية وروسيا المتّهمة بحشد عشرات آلاف الجنود على حدودها مع أوكرانيا تمهيداً لغزو جارتها.

والرئيس الفرنسي، هو أول مسؤول غربي من الصف الأول يلتقي بوتين منذ تصاعد التوتر في كانون الأول/ديسمبر، على أن يلتقي غدا الثلاثاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وفي سياق آخر، أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في وقت سابق اليوم، أن الأخير يريد أن يطمئن روسيا بشأن دور حلف شمال الأطلسي ”الناتو“، لأنه تحالف دفاعي، وينبغي أن يتاح الانضمام لعضويته لأي ديمقراطيات أوروبية، حسب ما ذكرت وكالة ”رويترز“.

وقال المتحدث باسم جونسون: ”عبرت روسيا عن مخاوف بشأن عدوان محتمل من قبل حلف شمال الأطلسي، لكننا أوضحنا أن تلك المخاوف لا أساس لها، إذ إن حلف الأطلسي تحالف عسكري في جوهره“.