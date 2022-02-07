إسرائيل تفرج عن إسبانية متهمة بتمويل منظمة فلسطينية

أفرجت مصلحة السجون الإسرائيلية عن عاملة إغاثة إسبانية سجنتها الدولة العبرية بتهمة تمويل منظمة فلسطينية محظورة، بحسب ما أعلنت مصلحة السجون، اليوم الإثنين.

وقال متحدث باسم السجون الإسرائيلية، لوكالة ”فرانس برس“، إنّ خوانا رشماوي ”غادرت السجن“ بعد حصولها على إفراج مُبكر.

وأوقفت رشماوي في شهر أبريل/ نيسان الماضي، وحكمت عليها محكمة عسكرية إسرائيلية في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بالسجن لمدة 13 شهراً، بعدما أدانتها بتمويل ”الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين“، التي تحمّلها إسرائيل المسؤولية عن هجمات استهدفت إسرائيليين.

وعملت خوانا رشماوي، المولودة في مدينة مدريد وتبلغ من العمر 63 عامًا، في المنظمة الفلسطينية غير الحكومية ”لجان العمل الصحي“، التي حظرتها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة في عام 2020، معتبرة أنها ”ذراع مدنية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين“.

وجاء الحكم على الإسبانية خوانا رشماوي بعدما صادقت محكمة عسكرية إسرائيلية، الأربعاء الماضي، على صفقة بين الادعاء والدفاع بالحكم بسجن الإسبانية خوانا رشماوي 13 شهرا، بعدما أدانتها بتمويل ”الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين“.

وقال أفيغدور فيلدمان محامي رشماوي، في ذلك الوقت، إن ”المحكمة العسكرية الإسرائيلية أيدت الحكم الذي طلبه المدعون كجزء من اتفاق الإقرار بالذنب الأسبوع الماضي، وحكمت عليها بالسجن 13 شهرا وغرامة 50 ألف شيكل (16 ألف دولار)“.

وكان الجيش الإسرائيلي قال، في وقت سابق، إن رشماوي اعترفت بدورها في ”جمع أموال للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين“.

لكن المحامي فيلدمان نفى ذلك، وقال للصحافيين في حينها إن ”المتهمة لم تجمع أموالا للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، كانت تعمل مع المنظمة الصحية وجلبت الأموال لها، ولم تكن لديها فكرة عن نقل الأموال إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين“.

وجاء الحكم على رشماوي بعد أسابيع من تصنيف الحكومة الإسرائيلية 6 منظمات غير حكومية فلسطينية، من بينها ”مؤسسات ”الحق“ و“الضمير“ و“بيسان“، على أنها ”مجموعات إرهابية؛ وذلك بسبب صلاتها المفترضة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وأدانت منظمة ”بتسيلم“ الحقوقية الإسرائيلية المناهضة للاستيطان ما اعتبرته محاولة من الحكومة الإسرائيلية ”للربط“ بين قضية رشماوي والمنظمات الست التي صنفتها الدولة العبرية إرهابية، معتبرة أن الهدف من هذه المحاولة هو ”تبرير“ القرار الإسرائيلي الصادر ”من دون أي دليل“ بحق هذه المنظمات.