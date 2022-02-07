بعد "إيفين".. "عدالة علي" تخترق أكبر سجون إيران وتعلن حصولها على وثائق

أعلنت مجموعة قرصنة إيرانية معارضة، مساء يوم الإثنين، اختراق المنظومة الإلكترونية في سجن ”قزل حصار“ الذي يعد أكبر السجون في البلاد.

ويقع سجن ”قزل حصار“ في مدينة كرج غرب العاصمة الإيرانية طهران، ويضم آلاف المعتقلين، بينهم سياسيون وناشطون معارضون.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية باللغة الفارسية ”بي بي سي“، أن ”جماعة عدالة علي الإيرانية المعارضة تمكنت من اختراق كاميرات سجن قزل حصار، كما حصلت على وثائق تتعلق باحتجاجات تشرين الثاني/نوفمبر لعام 2019“.

گروه سایبری #عدالت_علی به رادیو فردا گفت که بخشی از سامانه‌های زندان قزل‌حصار کرج را هک کرده و مدارکی را نیز ارائه کرده است. در بخشی از این مدارک، موارد اتهامی صدها تن از بازداشتی‌های اعتراضات آبان ۹۸ گزارش شده است. pic.twitter.com/b3HH0Kt3TC — RadioFarda‌|‌راديو فردا (@RadioFarda_) February 7, 2022

وأشارت الهيئة إلى أن ”الوثائق التي حصلت عليها الجماعة المعارضة تضمنت قائمة لأكثر من 1600 شخص قيل إنهم متهمون بالمشاركة في تلك الاحتجاجات“.

ومن بين الوثائق ”رسالة إلى إبراهيم رئيسي، رئيس القضاء الإيراني آنذاك، تحدث فيها عن خلق فرص لمحكومي تشرين الثاني/نوفمبر“، مشيرة إلى أنه ”تم تصنيف بعض الوثائق المسربة على أنها سرية للغاية“.

واحتجاجات تشرين الثاني/نوفمبر 2019، كانت في البداية رد فعل على الارتفاع المفاجئ في أسعار البنزين، لكنها غيّرت الاتجاه بسرعة واستهدفت النظام بقيادة علي خامنئي، فيما قمعت السلطات بشدة الاحتجاجات.

ويقول مسؤولون إيرانيون إن ”ما بين 200 و 225 شخصًا قتلوا في الاحتجاجات“.

لكن منظمة العفو الدولية أكدت حتى الآن أسماء 323 محتجًا قضوا في الاحتجاجات، فيما ذكرت وكالة ”رويترز“ أن 1500 شخص قتلوا فيها.

اختراق منصة للبث التلفزيوني للمرة الثانية

وبالتزامن مع هذه الخطوة، أعلنت منصة ”تلوبيون“، وهي منصة البث المباشر وأرشيف شبكات الإذاعة والتلفزيون التي تديرها الدولة في إيران، مساء الإثنين، خروج موقعها الإلكتروني عن العمل، من دون تقديم المزيد من المعلومات.

وفي الأول من شباط/فبراير الجاري، تعرضت المنصة ذاتها للاختراق من قبل مجموعة ”عدالة علي“ الإيرانية المعارضة ذاتها.

وبثت الجماعة المعارضة محتوى سياسيًا على برامج بعض القنوات الإيرانية الحكومية أثناء بثها المباشر عبر المنصة الإلكترونية.

يشار إلى أنه في آب/أغسطس الماضي، قامت مجموعة ”عدالة علي“، بنشر مقاطع فيديو تمكنت من الحصول عليها بعد اختراق منظومة شبكات المراقبة داخل سجن ”إيفين“ شمال طهران، تحتوي على صور تعذيب وسوء معاملة وضرب للسجناء.

وفي أواخر كانون الثاني/يناير الماضي، تمكنت منظمة ”مجاهدي خلق“ الإيرانية المعارضة من اختراق بعض القنوات الإذاعية والتلفزيونية المحلية الإيرانية، من بينها القناة الأولى وقناة القرآن وإذاعة ”بيام وجوان“.