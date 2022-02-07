على خلفية أزمة أوكرانيا.. ألمانيا وبريطانيا ترسلان قوات إلى ليتوانيا وبولندا

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبريخت، الإثنين، عن أنّ بلادها سترسل إلى ليتوانيا 350 عسكريا إضافيا؛ للمساهمة بتعزيز الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي، في وقت يخشى فيه الغرب غزوا عسكريا روسيا لأوكرانيا.

وقالت لامبريخت: ”نحن نعزّز مساهمة قواتنا في الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي، ونرسل إلى حلفائنا إشارة واضحة على عزمنا“، موضحة أنّ ”العسكريين الـ350 سيصلون في غضون أيام قليلة إلى ليتوانيا، حيث يتمركز أساسا 500 عسكري ألماني في إطار قوة حلف شمال الأطلسي.

من جانبه، أعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس خلال مؤتمر صحافي مع نظيره البولندي ماريوش بلاشتشاك الإثنين أنّ بلاده سترسل 350 عسكرياً إضافياً إلى بولندا للمساهمة بتعزيز الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي.

وقال والاس إنّ هؤلاء الجنود سينضمّون إلى حوالى 100 مهندس عسكري بريطاني منتشرين أساساً في بولندا على الحدود مع روسيا، مشيراً إلى أنّ انتشارهم يرمي ”لإظهار أنّه بوسعنا العمل معاً وإرسال إشارة قوية مفادها أنّ بريطانيا وبولندا تقفان جنباً إلى جنب“.