من جانبه، رحب الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين، بالسعيد، قائلا عبر صحفته على تويتر: ”يا هلا بالباحثة السعودية نجاة السعيد في بلدك الثاني“، بحسب قوله.

يذكر أن السعيد حاملة الجنسية الأمريكية، والمقيمة في الإمارات، انضمت إلى كتاب إحدى الصحف العبرية قبل أكثر من عام.

وذكرت القناة العبرية السابعة في يناير 2021، أن مجموعة ”إسرائيل اليوم“ الإعلامية، أعلنت انضمام الباحثة السعودية، الدكتورة نجاة السعيد، كمعلّقة وكاتبة عمود في الصحيفة“.

وحينها عدت نجاة السعيد أول خليجية تنضم إلى الإعلام الإسرائيلي في خطوة وصفها رئيس تحرير ”إسرائيل اليوم“، بوعز بسموت، بـ“الفريدة من نوعها“.

وكتبت نجاة السعيد أول مقالاتها عبر الصحيفة العبرية تحت عنوان: ”الاتفاقيات الإبراهيمية: البطاقة الحمراء للمتطرفين“.

وبحسب القناة العبرية، ”شاركت نجاة السعيد قبل عدة أشهر في (مؤتمر إسرائيل) لصحيفة (يسرائيل هايوم) وعدة منتديات إسرائيلية أخرى“.

يشار إلى أن نجاة السعيد باحثة تحمل الدكتوراه في الدراسات الإعلامية، وهي متخصصة في الاتصال السياسي الموجه للشرق الأوسط الحديث، وباحثة في مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية في أبوظبي، كما تكتب عمودا في جريدة الاتحاد الإماراتية، وقناة ”الحرة“ الفضائية الأمريكية الإخبارية، باللغة العربية“.