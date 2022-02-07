أثارت الباحثة السعودية نجاة السعيد، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد توثيقها زيارة أعلنت عنها أمس الأحد إلى إسرائيل.

ونشرت الباحثة عددا من التغريدات التي شملت صورا لرحلتها منذ بداية وصولها إلى المطار والتي علقت عليها بالقول: ”وصلت للتو إلى إسرائيل.. يا له من شعور“.

ونشرت الباحثة السعودية صورا أخرى من إحدى المدن الإسرائيلية، وكتبت في تغريدتها: ”دأبت صديقتي الأعز أفيتال شنيلر على التقاط صور لي منذ وصولي“.

وتابعت السعيد قائلة: ”أول صورة في الهواء الطلق كانت أمام منزل الرئيس، لقد جعلتني أشعر أنني في بيتي، عائلتها طيبة جدا وحسنة الملقى“، على حد تعبيرها.