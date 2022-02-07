قائد شرطة إسرائيل يطلب لجنة للتحقيق في إساءة استخدام برنامج "بيغاسوس"‎‎

طلب قائد الشرطة الإسرائيلية من الحكومة اليوم الاثنين تشكيل لجنة تحقيق خارجية بعدما ذكرت صحيفة أن محققين بالشرطة استخدموا برنامج تجسس مثيرا للجدل على نطاق واسع دون إذن.

وأشار كوبي شبتاي المفوض العام للشرطة الإسرائيلية إلى أن التقرير الذي يتحدث عن إساءة استخدام أداة التجسس (بيغاسوس)، التي طورتها مجموعة إن.إس.أو، ضد شخصيات عامة إسرائيلية حدث قبل تعيينه في منصبه، وقال في بيان إن التحقيق الذي طلبه ضروري ”لاستعادة ثقة“ المواطنين، وفقا لرويترز.

وأقرت الشرطة الإسرائيلية، الثلاثاء الماضي، بتجاوزات لصلاحياتها القانونية فيما يتعلق باستخدام برنامج التجسس التابع لشركة السايبر الهجومي ”إن. إس. أو“ (NSO) المُسمى ”بيغاسوس“، ضد مدنيين إسرائيليين.

وقالت الشرطة، في بيان لها، إن ”هذه النتائج تم الكشف عنها في عملية فحص ثانية أجريت في أعقاب الفحص الأولي الذي سُلمت نتائجه للمستشار القضائي للحكومة، في الـ20 من كانون الثاني/ يناير الماضي“، وفق صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية.

وحسب بيان الشرطة الإسرائيلية، فإن ”عملية الفحص الثانية أدت إلى اكتشاف نتائج إضافية غيرت الوضع في بعض النواحي“، في إشارة إلى الاستخدام غير القانوني لبرنامج التجسس.

تم الكشف العام الماضي عن استخدام برنامج ”بيغاسوس“ للتجسس الذي يخترق الهواتف الذكية، وهو من إنتاج شركة ”إن إس أو“ الإسرائيلية، على وسائل إعلام وصحافيين وسياسيين ومعارضين في جميع أنحاء العالم، يتواصل الجدل حوله.

وبمجرد تنزيله على هاتف جوال، يتيح ”بيغاسوس“ التجسّس على مستخدم الهاتف من خلال الاطّلاع على الرسائل والبيانات والصور على الهاتف ووجهات الاتصال وتفعيل الميكروفون والكاميرا عن بُعد.

وكانت صحيفة ”كلكاليست“ العبرية للأعمال والاقتصاد قالت في وقت سابق إن الشرطة استخدمت ”بيغاسوس“ ضد مواطنين إسرائيليين كانوا يقودون الاحتجاجات ضد نتنياهو العام الماضي، عندما كان لا يزال رئيسًا للوزراء، وعلى إسرائيليين آخرين.

وقدّم وزير الأمن العام عومر بارليف، وهو من منتقدي نتنياهو وعيّن وزيرا في الحكومة الجديدة التي أطاحت بنتنياهو في حزيران /يونيو، شرحا أكثر دقة، قائلا ”لم تكن هناك ممارسة للتنصت على الهاتف أو اختراق للأجهزة من جانب الشرطة دون موافقة القاضي“.

وكان وزير العدل الإسرائيلي تعهّد بإجراء تحقيق كامل في مزاعم استخدام برنامج التجسس المثير للجدل“ بيغاسوس“.

ووجدت شركة ”إن إس أو“ نفسها في صلب فضيحة تجسّس عالمية بعد تحقيق نشرته 17 وسيلة إعلامية دولية اعتبارا من الـ18 من تموز/يوليو الماضي كشف أن برنامج ”بيغاسوس“ سمح بالتجسس على ما لا يقل عن 180 صحافيا و600 شخصية سياسية و85 ناشطا حقوقيا و65 صاحب شركة في دول عدة. ثم توالت التقارير عن استخدام البرنامج للتجسس في دول عدة.

يذكر أن قوات الأمن الإسرائيلية تحظى بموافقة قضائية على نطاق واسع للمراقبة داخل إسرائيل.