ضغوط أمريكية تدفع إسرائيل لتعليق خطة بناء استيطانية في القدس

كشف تقرير عبري، أن ضغوطات أمريكية، دفعت الحكومة الإسرائيلية للإيعاز إلى اللجنة العليا للتخطيط الاستيطاني في الضفة الغربية، بتعليق المناقشات الخاصة بالموافقة على ”خطة البناء E-1″، في مستوطنة معاليه أدوميم بالقدس.

وذكرت صحيفة ”يسرائيل هيوم“ العبرية، أن ”تعليق الخطة يشمل وقف البناء الاستيطاني أيضا في نحو 3500 وحدة سكنية“.

وقالت إن ”اللجنة بدأت بمناقشة خطة بناء استيطانية لنحو 3500 وحدة استيطانية في تلك المنطقة، وذلك في نهاية ولاية رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، إذ تم تجميدها لبضع سنوات“.

وأضافت الصحيفة، أن ”رئيس الوزراء الحالي بينيت ووزير دفاعه غانتس، طلبا تعليق هذه الخطة في المرحلة الرابعة من مراحل الموافقة الست عليها بعد سماع معظم اعتراضات الفلسطينيين على المشروع“.

وأوضحت، أن وقف المناقشات حول الخطة الاستيطانية، جاء في أعقاب احتجاجات كبيرة نظمها حزب ”ميرتس“، والذي اعتبرها أنها بمثابة ”خط أحمر“، بالإضافة إلى معارضة الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن ”الولايات المتحدة حذرت لسنوات من هذا المخطط على خلفية أنه سيقطع التواصل بين الفلسطينيين من الشمال مع الجنوب، ويمنع إقامة دولة فلسطينية في المستقبل“.

وبينت أن ”رؤساء الوزراء في الحكومات الإسرائيلية المتتالية منذ اسحاق رابين، كانوا يدعمون بشكل علني هذه الخطة، غير أنهم واجهوا صعوبات في تنفيذها بسبب الضغوط السياسية“.

واعتبرت الصحيفة، أن ”إسرائيل تحاول عبر هذه الخطة، خلق حالة تواصل بين غرب القدس، وشرق المدينة من خلال مستوطنة معاليه أدوميم، ضمن حزام أمني“.

وبحسب الصحيفة، فإن ”إسرائيل إذ تخشى انفصالا أمنيا يتسبب به الفلسطينيون الذين يقطنون بين غرب القدس ومستوطنة معاليه أدوميم في الشرق، من خلال بناء حزام فلسطيني يطوق شرق المدينة“.

ورغم وقف هذا المخطط، فإن ”هناك إجماعًا شبه كامل في إسرائيل بشأن الحاجة إلى ربط مستوطنة معاليه أدوميم بمدينة القدس من خلال البناء الاستيطاني، وذلك في محاولة لتطبيق السيادة الإسرائيلية على المنطقة لما فيه مصلحة أمنية إسرائيلية“.

من جانب آخر، كشفت الصحيفة العبرية، عن وجود ”مخطط استيطاني كبير يشمل بناء 800 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة معاليه أدوميم، بعد فترة طويلة من التجميد“.

كما كشفت عن ”مخطط آخر لبناء 3300 وحدة استيطانية أخرى ستبنى في المنطقة الصناعية للمستوطنة التي يعيش فيها نحو 40 ألف نسمة من المستوطنين“، وفق الصحيفة العبرية.

وختمت الصحيفة تقريرها بالقول، إن مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، رفض التعليق على هذه التقارير، بينما لم يرد مكتب رئيس الوزراء نفتالي بينيت، على المعلومات التي جاءت فيه.