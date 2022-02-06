ماكرون يتحدث هاتفيا مع بايدن قبل لقائه بوتين

تحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مرة أخرى الأحد مع نظيره الأمريكي جو بايدن في إطار مشاوراته عشية لقائه الإثنين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية، وفق ما أفاد قصر الإليزيه.

وأوضحت الرئاسة الفرنسية أن الاتصال الهاتفي الذي استمر 40 دقيقة جزء من ”منطق التنسيق“ قبل زيارة الرئيس الفرنسي إلى موسكو ثم التوجه الثلاثاء إلى كييف حيث سيلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأشار ماكرون إلى أنه ”سيناقش شروط خفض التصعيد“ على الحدود مع أوكرانيا حيث يتهم الغربيون موسكو بحشد عشرات الآلاف من الجنود لغزو محتمل، وهو ما تنفيه روسيا التي تؤكد أنها تريد فقط ضمان أمنها.

وكان الرئيس الفرنسي قد تحدث في نهاية الأسبوع مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ وزعماء دول البلطيق الثلاث الرئيس الليتواني غيتاناس ناوسيدا ورئيسا وزراء لاتفيا كريسجانيس كارينز واستونيا كايا كلاس.

وكان قد تحدث مع نظيره الأمريكي الثلاثاء، وأكد الرئيسان حينها ”دعمهما لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها“ وتعهدا بالبقاء ”على اتصال وثيق“ بشأن هذا الملف، بحسب البيت الأبيض.

وأوضحت الرئاسة الفرنسية الأحد أنهما ”اتفقا على التحدث مرة أخرى قريبا“.

وقد صرح ماكرون لصحيفة ”جي دي دي“ الأسبوعية بخصوص اللقاء مع بوتين بأنه ”علينا أن تكون واقعيين للغاية“، وأضاف ”لن نحصل على خطوات أحادية الجانب“ من روسيا ”لكن من الضروري تجنب تدهور الوضع قبل بناء آليات وخطوات ثقة متبادلة“.

وفي الإطار ذاته، كشف مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان، الأحد، بأن روسيا قد تغزو أوكرانيا في غضون أيام أو أسابيع، إلا أنه لا يزال بإمكانها اختيار المسار الدبلوماسي للمضي قدما.

وأضاف سوليفان في لقاء نقلته وكالة ”رويترز“ عن شبكة (إيه.بي.سي نيوز) قائلاً: ”إن أي إجراء روسي محتمل يمكن أن يشمل ضم منطقة دونباس الأوكرانية، أو شن هجمات إلكترونية، أو غزوا واسع النطاق لأوكرانيا.

يشار إلى أن صحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية، ذكرت الأحد بأن تقديرات أمريكية توصلت إلى أن روسيا قد تستولي على كييف في غضون أيام، وتتسبب في مقتل أكثر من 50 ألفًا من المدنيين في أوكرانيا.

وجاء في تقرير للصحيفة، أن ”التقديرات العسكرية والمخابراتية، تشير إلى أن موسكو تقترب من استكمال الاستعدادات لما يبدو أنه غزو واسع النطاق لأوكرانيا، يمكن أن يتسبب في مقتل أو إصابة نحو 50 ألفا، والإطاحة بالحكومة في كييف خلال يومين، وإطلاق أزمة إنسانية مع فرار ما يصل إلى 5 ملايين لاجئ“.

وتابعت: ”تأتي المخاوف المتزايدة مع استمرار الجيش الروسي بإرسال وحدات قتالية إلى الحدود الأوكرانية، وحتى الجمعة، قالت مصادر مطلعة إنه كان هناك 83 كتيبة روسية، تضم كل منها حوالي 750 جنديًا، مصفوفة لشن هجوم محتمل“.

وفقا للصحيفة: ”فقدت أكدت التقييمات التي اطلع عليها المشرعون والشركاء الأوروبيون خلال الأيام العديدة الماضية أن نافذة الحل الدبلوماسي للأزمة تبدو كأنها تغلق“.