بينيت يبحث مع بايدن سبل وقف برنامج إيران النووي ويدعوه لزيارة إسرائيل

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، يوم الأحد، إنه تحدث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن وبحثا سبل وقف البرنامج النووي الإيراني.

كما بحث الطرفان التوتر بين روسيا وأوكرانيا، وقال بينيت إنه هنأ بايدن على الغارة الأمريكية التي انتهت بموت زعيم تنظيم داعش أبو إبراهيم القرشي.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان أنه شكر بايدن على دعمه بلاده ودعاه لزيارتها.

وكان نفتالي بينيت قد قال في كانون الثاني/يناير الماضي، إن بلاده لن تكون ملزمة بأي اتفاق نووي مع إيران وستستمر في الاحتفاظ بحرية التصرف ضد أعدائها إذا لزم الأمر.

وذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي في إحاطة أمام لجنة في الكنيست آنذاك أنه ”فيما يتعلق بالمحادثات النووية في فيينا. يسارونا القلق بكل تأكيد“.

وأضاف أن ”إسرائيل ليست طرفا في الاتفاقيات. إسرائيل لن تتقيد بما ستنص عليه الاتفاقيات إذا ما تم التوقيع عليها وستواصل إسرائيل الاحتفاظ بحرية التصرف الكاملة في أي مكان وفي أي وقت دون قيود“.

وكانت إسرائيل قد طالبت القوى العالمية بالإبقاء على خيار عسكري له مصداقيته في مواجهة إيران أثناء السعي للتوصل إلى اتفاق.

ويشكك بعض الخبراء فيما إذا كانت تل أبيب تمتلك وحدها القدرات العسكرية لوقف ما تقول إنه مسعى إيراني لامتلاك سلاح نووي.

وتنفي إيران أنها تسعى لامتلاك أسلحة نووية.

وعقدت الولايات المتحدة وإيران ثماني جولات من المحادثات غير المباشرة في فيينا منذ نيسان/أبريل الماضي، بهدف إعادة العمل بالاتفاق الذي رفع العقوبات عن طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.

ولم يصدر أي إعلان رسمي بشأن موعد بدء الجولة التاسعة لكن التوقعات زادت بإمكانية عقدها الأسبوع الجاري.

وبعد انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، من الاتفاق النووي في 2018، وإعادة فرض عقوبات صارمة بدأت إيران تدريجيا في انتهاك القيود النووية المنصوص عليها في الاتفاقية.

وتصر طهران على أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية فقط.

وكان علي شمخاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قد قال في تغريدة على تويتر نشرها أمس السبت، إن ”حق إيران الشرعي في مواصلة البحث والتطوير والحفاظ على قدراتها وإنجازاتها النووية السلمية، جنبا إلى جنب مع أمنها،… لا يمكن أن يقيده أي اتفاق“.